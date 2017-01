Vidéo : Windows 10 : le Game Mode pourra optimiser le framerate dans les jeux Maxime Claudel - hier à 14:26 Tech

Microsoft diffuse une première vidéo du Game Mode de Windows 10 avec un accent mis sur un élément souvent discuté chez les PC-istes : le framerate.

Dans le cahier des charges de Windows 10, les améliorations et optimisations des jeux vidéo font partie de la « to do list » de Microsoft afin de créer un écosystème PC/Xbox solide. C’est dans cet esprit que Microsoft a développé un Game Mode pour son OS, une fonctionnalité qui sera introduite dans la Creators Update attendue pour le printemps prochain (et déjà disponible en test pour les membres preview Windows Insiders Program). La firme de Redmond a décidé d’en dire un peu plus à ce sujet avec une vidéo offrant un aperçu en action de la feature qu’apprécieront les joueurs.

Un meilleur framerate

Bien évidemment, le Game Mode servira à offrir de meilleures performances dans les jeux afin de profiter de conditions idéales pour s’adonner à sa passion. Sans surprise, cela passera par une case à cocher dans les paramètres dédiés (ce qui veut dire un ON/OFF facilement accessible), laquelle garantira que les ressources CPU et GPU soient concentrées au maximum sur le jeu en fonctionnement. À l’heure actuelle, Microsoft expérimente toujours le Game Mode et si certains titres l’autorisent automatiquement, d’autres ne sont pas encore compatibles. Mais l’idée est bien que tout le monde puisse en profiter, catalogues win32 comme UWP (Windows Store).

Dans la vidéo introductive, le focus est mis sur le framerate avec une expérience jugée plus fluide aussi bien dans les pics que dans la moyenne. Le but ? S’assurer d’une constance de tous les instants pour un bénéfice certain. On s’en assurera dans les mois à venir, tout en pariant sur d’autres apports visuels.