Les GTX 1050 et 1050 Ti ont décidé de tracer leur route vers le marché des ordinateurs portables.

Alors que les gamers PC sont pendus aux lèvres de Nvidia en attendant l’officialisation de la GeForce GTX 1080 Ti, le constructeur commence par lever le voile sur deux nouvelles cartes graphiques dédiées à l’univers du laptop : les 1050 et les 1050 Ti, qui existent déjà pour les ordinateurs de salon. L’annonce intervient à quelques heures de l’ouverture du CES 2017, justement avec une conférence tenue par Nvidia.

Performance et autonomie

Basées sur l’architecture Pascal, qui fait le succès de la gamme actuelle des GPU Nvidia, les GeForce GTX 1050 et GTX 1050 Ti réunissent excellentes performances, dépenses énergiques contenues et ressources optimisées pour éviter de vider la batterie de son ordinateur portable trop vite (merci la technologie Nvidia Battery Boost). La firme met des chiffres devant les promesses : des graphismes en 1080p et un framerate à 60 fps pour un grand catalogue de jeux.

Outre le gain de puissance, triplée par rapport à la génération précédente, les GTX 1050 et GTX 1050 Ti seront bien évidemment compatibles avec la batterie habituelle d’utilitaires Nvidia (Nvidia GameWorks, GeForce Experience, N Nvidia Ansel et Nvidia G-Sync) eu égard aux autres équipements du laptop. Le but sera de fournir une expérience proche, sinon similaire, à celle que l’on peut connaître avec un ordi de bureau équipé d’une même carte.

Dans son communiqué, Nvidia précise qu’une trentenaire d’ordinateurs portables embarqueront l’un ou l’autres des GPU dans le courant du trimestre, à des prix démarrant à 699 $ (donc 699 € chez nous). Sur l’image, on peut déjà distinguer l’Alienware13, le MSI GE62, l’Asus GL502, le HP Omen15, le Clevo P640 ou encore le DELL XPS15. Certains seront certainement des stars du CES 2017.