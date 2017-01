À Las Vegas, Samsung va dévoiler deux nouveaux écrans incurvés haut de gamme. Ces derniers, dotés des dernières technologies du Coréen s'adressent aux joueurs et aux créatifs.

Ce sont deux moniteurs 2K (WQHD) que Samsung souhaite dévoiler au CES 2017 à Las Vegas. Deux écrans incurvés bénéficiant des technologies d’écran quantum dots (points quantiques), dalle LED à la colorimétrie très proche de la réalité et au rétro-éclairage particulièrement fidèle. Ces deux moniteurs, nommés CH711, seront disponibles respectivement avec une diagonale de 27″ et une de 31,5″ et devraient, selon Samsung, être commercialisé dès le début d’année.

Leur côté incurvé, en plus d’offrir un argument design évident, plairont assurément aux gamers qui trouvent dans ces écrans une sorte de vision panoramique. Ces écrans courbés sont de fait de plus en plus plébiscités pour leur capacité immersive dans les jeux vidéo. Toutefois, Samsung souhaite aussi convaincre les professionnels d’utiliser de tels écrans. Le Coréen met ainsi en avant la facilité accrue d’utiliser deux moniteurs lorsque ces derniers se complètent et s’emboîtent grâce à leurs lignes incurvés.

En plus de leur définition de 2,560 sur 1,440 pixels, ces CH711 affichent également une couverture de 125 % du spectre des couleurs du sRBG.

Samsung souhaite désormais faire de sa technologie LED Quantum Dots son argument phare face aux écrans OLED qui se multiplient en 2 et 4K mais qui sont bien plus coûteux que l’élaboration des écrans LED à points quantiques. Ces derniers possèdent l’avantage d’être proche des écrans LCD, tout en offrant un très bon contraste et des couleurs fidèles.

Les prix et la disponibilité de ces produits seront révélés par Samsung pendant ou, après, le CES que nous vous invitons à suivre à nos côtés.