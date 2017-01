HTC n'est pas encore prêt pour un remplaçant de son casque de réalité virtuelle.

HTC ne dévoilera pas de HTC Vive 2 durant le CES 2017 (5-8 janvier), contrairement à ce que certaines rumeurs indiquaient et à ce que certains espéraient. Une deuxième version du casque de réalité virtuelle pourrait gommer quelques défauts de l’existant en améliorant l’ergonomie mais ce n’est clairement pas dans les plans à court terme du constructeur taïwanais. On le comprend aisément : le HTC Vive n’a été lancé qu’au mois d’avril 2016. Soit il y a moins d’un an, et il y a encore du chemin à parcourir pour que la technologie s’impose dans nos salons.

HTC en mode démineur

Dans un communiqué adressé à UploadVR, HTC a confié, « La rumeur sur la révélation d’un Vive 2 au CES 2017 n’est pas vraie. » La firme n’a pas manqué non plus de préciser ses plans actuels, articulés autour de la volonté de bâtir un catalogue de jeux consistant.

Elle rappelle en effet : « Chez HTC, nous sommes focalisés sur la construction d’un écosystème solide pour les possesseurs actuels et futurs du Vive afin qu’ils puissent vivre la meilleure expérience VR avec les meilleurs contenus possibles. » Logique, pour s’offrir une belle communauté, il faut lui fournir des jeux et contenus de qualité.

Toujours est-il qu’il aurait été étonnant de voir HTC lever le voile si tôt sur un HTC Vive 2, même si le CES est sans aucun doute le salon parfait pour ce genre d’annonces. Pour le constructeur, désamorcer un tel bruit de couloir permettra de vendre quelques casques à ceux qui s’attendaient à voir un remplaçant dans un futur proche.