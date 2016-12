Le service de streaming musical Spotify fonctionne maintenant avec les dernières technologies d'Apple : la Touch Bar du MacBook Pro 2016 et les AirPods.

Il y a quelques semaines, Apple a renouvelé sa gamme de MacBook Pro en intégrant notamment la Touch Bar, une barre OLED nichée au-dessus du clavier qui s’adapte à l’application en cours d’utilisation.

Si les logiciels de la firme de Cupertino en ont surtout profité en priorité, les tiers commencent peu à peu à s’y mettre. C’est le cas de l’application de streaming musical Spotify, qui a mis à jour son client Mac pour intégrer les dernières technologies du MacBook Pro.

Spotify à la page

Une fois le logiciel Spotify lancé sur son MacBook Pro 2016, la Touch Bar accueille donc différentes commandes pour passer à la musique précédente ou suivante, mettre sur pause/lancer la lecture, activer la répétition ou la fonction aléatoire ou encore gérer le volume. On peut même directement accéder à l’outil de recherche comme naviguer entre les différentes pages grâce aux flèches gauche et droite.

Spotify est également intégré à la fonctionnalité « Now Playing » de la Touch Bar, permettant d’avoir accès à certaines touches essentielles lors de l’utilisation d’une autre application (comme Safari par exemple). De manière très basique, il est possible de naviguer dans sa playlist en cours de lecture et de mettre sur pause si besoin.

À l’instar de son concurrent Apple Music, Spotify est désormais compatible avec la fonction pause automatique des AirPods, les derniers écouteurs sans fil d’Apple. Cela signifie que la musique s’arrête net quand vous retirez l’une des deux oreillettes… et qu’elle reprend aussi vite une fois l’écouteur remis.