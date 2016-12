L'année 2016 aura été bonne pour Arianespace. Elle aura réussi une série de lancements sans incident et mis en orbite un nombre record de satellites.

Les équipes d’Arianespace vont pouvoir passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Le tout dernier lancement réalisé mercredi en Guyane s’est déroulé sans aucun accroc, permettant à la société de finir 2016 sur une note extrêmement positive. La mission consistait à mettre en orbite géostationnaire deux satellites de télécommunication, l’un japonais et l’autre brésilien, à partir d’une fusée Ariane 5.

Construits par la société américaine Space Systems Loral, les deux satellites seront opérés par l’opérateur brésilien Embratel Star One et par le service japonais de TV par satellite Sky Perfect JSAT Corporation. Le premier couvrira le Brésil, l’ouest de l’Amérique latine, le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes tandis que le second couvrira le Japon, l’océan Indien et l’Océanie.

7e lancement d'#Ariane5 cette année, et 76e lancement réussi d'affilée.Bravo à nos équipes et à nos partenaires ! pic.twitter.com/fsyFtwqr8K — ESA France (@ESA_fr) December 21, 2016

« Ce fut le 11ème et dernier lancement de l’année pour Arianespace, le 7ème avec Ariane 5 en 2016 ainsi que le 76ème succès consécutif du lanceur lourd et son 90ème lancement global », commente l’entreprise, qui rappelle avoir mis en orbite en 2016 10 satellites de télécommunication, 7 d’observation de la Terre, 6 de navigation, 3 nano satellites et 1 scientifique. Certains pesaient 3 kg, d’autres 6,5 tonnes.

Il s’agit d’un record pour Arianespace. En plaçant 27 satellites en 2016, elle a battu son précédent record de 2012, où 25 satellites avaient été mis en orbite. Toute la gamme de ses lanceurs a été utilisée : 5 lancements ont été faits avec la fusée Ariane 5, 2 avec le lecteur Soyouz et 2 avec le lanceur Vega. Au total, les onze missions de l’année ont permis de mettre en orbite 61,4 tonnes d’équipement.