Le lanceur européen Ariane 5 a décollé avec succès pour sa toute dernière mission

La fusée Ariane 5 est donc partie pour son ultime voyage. Le célèbre lanceur européen a décollé du centre spatial guyanais avec succès, un tout petit peu après minuit (heure de Paris). « Tous les paramètres sont nominaux », a signalé le centre de contrôle dans les secondes et les minutes qui ont suivi l’allumage des moteurs.

Décollage ! // Source : Arianespace

Deux satellites en route vers l’orbite géostationnaire

Sept minutes après son envol, Ariane 5 s’était déjà débarrassée de ses deux boosters latéraux ainsi que de la coiffe protégeant les deux satellites à bord. La fusée filait alors à plus de 5 km/s, à une altitude supérieure à 240 km — une zone où la densité de l’atmosphère est si faible qu’elle ne pose plus aucun risque pour la charge utile.

Pour son ultime mission, Ariane 5 a pris sous son aile deux satellites. L’un d’eux, nommé Heinrich-Hertz, est un démonstrateur technologique à usage civil. Le second, développé pour les besoins militaires, et appelé Syracuse-4B, garantira les communications des forces armées. Ces satellites seront placés en orbite géostationnaire, à une distance de 35 786 km de notre planète.

Ariane 5 laisse derrière elle un héritage prestigieux de missions scientifiques de premier plan, incluant XMM-Newton, Rosetta, Herschel, BepiColombo, James Webb et Juice. De plus, elle a joué un rôle crucial dans le déploiement de la constellation Galileo et a été un pilier essentiel de la Station spatiale internationale grâce à l’ATV (véhicule automatique de transfert européen).

Il reste maintenant à assurer le bon déploiement des deux satellites. À 00h20, la mission se poursuivait toujours, chaque étape se déroulant manifestement sans accroc — comme le largage de l’étage cryotechnique, qui est l’étage principal de la fusée. Si tout se passe bien, Ariane 5 marquera une nouvelle fois sa marque, avec un 111e succès. Ce serait un formidable épilogue.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !