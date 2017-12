Découvrez les jeux du week-end de la rédaction.

A Hat in Time – PlayStation 4, Xbox One

Dans A Hat in Time, vous incarnez une petite fille voyageant dans l’espace coiffée de son chapeau haut de forme presque aussi grand qu’elle. L’aventure de cette petite fille est arrêtée nette lorsque tout son carburant, les pièces du temps, est perdu et dispersé sur une planète voisine. La jeune fille doit maintenant sauter, se battre et coudre de nouveaux chapeaux pour se frayer un chemin dans tous les coins et recoins de ce Nouveau Monde afin de restaurer son carburant et de reprendre son voyage. Sur son chemin, elle tombera sur la menaçante Mafia of Cooks, les oiseaux maladroits de Dead Bird Studio, les ombres fantasmagoriques de Subcon Forest, et bien d’autres encore.

A Hat in time est disponible à 27,99 €sur PC, Playstation 4 et Xbox One

This is the police – PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

This is the police est un jeu d’aventure et de stratégie en temps réel très critique dans lequel on incarne Jack Boyd, le directeur de la police de la ville de Freeburg, et on explore la face obscure d’une ville au bord du chaos. On se croirait presque dans Batman dit comme ça, et on en est pas vraiment loin. Crimes, corruption, manoeuvres politiques, mafia, c’est un peu comme si on arborait fièrement la moustache de Jim Gordon et que nous avions à choisir entre faire régner la justice ou faire passer quelques liasses de billets sous le manteau. Selon vos choix, la situation prendra des tournures complètement différentes, et votre avenir aussi.

This is the police est disponible à 19,99 € sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch

Stardew Valley – PC, Switch

C’est l’hiver, on reste bien au chaud avec son plaid et son thé et on plante ses choux dans Stardew Valley. C’est ça les vrais petits plaisirs du week-end. Quoi de mieux que de profiter de l’arrivée du jeu sur la Switch pour emmener ce petit paradis champêtre partout avec soi ? Dans Stardew Valley, on incarne un citoyen urbain revenu dans la ferme familial pour faire fructifier ses terres. Et on y prend vite goût. On vit au rythme des saisons, des pousses, des fêtes de village et des aventures qui nous attendent dans les grottes, les donjons et les multiples secrets que renferme le jeu. Un vrai bonheur d’y retourner.

Stardew Valley est disponible à 13,99 € sur PC et Switch.