Sony clôture l'année 2017 avec une ultime sélection de jeux offerts à ses abonnés PlayStation Plus. Mais pas de quoi sauter au plafond, malgré Noël.

Après une sélection de novembre globalement décevante mais bien fournie en quantité, on se demandait ce que Sony allait nous inventer pour décembre, le mois de Noël. Eh bien force est de reconnaître que le géant japonais a d’abord pensé au volume plutôt qu’à la qualité. On se retrouve donc encore devant une liste de huit titres offerts, dont deux récurrents.

À partir du 5 décembre, les concernés pourront télécharger Darksiders II : Deathinitive Edition (PS4), Kung Fu Panda : Le Choc des Légendes (PS4), Until Dawn : Rush of Blood (PS VR), Qui es-tu ? (PS4), Xblaze Lost : Memories (PS3), Syberia Collection (PS3), Forma 8 (PS Vita & PS4) et Wanted Corp (PS Vita).

La Mort vient frapper en décembre

De cette liste, on retiendra surtout Darksiders II : Deathinitive Edition, remaster de l’un des derniers jeux conçus sous l’égide de THQ et dont la licence a été récupérée par Nordic Games (devenu THQ Nordic). Un troisième opus est actuellement en développement. Les plus jeunes auront de quoi occuper les vacances de Noël avec Kung Fu Panda : Le Choc des Légendes.

À noter qu’il est encore possible de récupérer l’offre du mois de novembre, composée de Worms Battlegrounds (PS4), Bound (PS4/PS VR), R-Type Dimensions (PS3), Rag Doll Kung Fu ; Fists of Plastic (PS3), Dungeon Punks (PS4 et PSVita) et Broken Sword 5 : The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2] (PS4 et PSVita).