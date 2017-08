Vidéo : Le studio WingNut de Peter Jackson s’essaie à la réalité augmentée Antoine Boudet - il y a 1 minute Pop culture

La société WingNut, partenaire et productrice de tous les films de Peter Jackson, se lance dans la réalité augmentée grâce à Apple. Le futur ARKit présent dans iOS 11 a permis au studio de créer une démo assez impressionnante, en attendant un possible jeu.

Si la réalité virtuelle devrait avoir quelques beaux jours devant elle, avec différents jeux prévus pour les casques VR ainsi que des concerts comme celui de Coldplay, une autre réalité a envahi les smartphones et tablettes du monde entier : la réalité augmentée.

La technologie ayant rencontré un grand succès, notamment grâce à Pokémon GO et diverses applications, est l’un des paris d’Apple qui a intégré ARKit dans le futur iOS 11. Cet ensemble d’outils a été utilisé par WingNut AR, branche dédiée à la réalité augmentée de la société de production néo-zélandaise de Peter Jackson.

Vers des fictions en réalité augmentée ?

C’est lors de la dernière WWDC, à l’occasion de la conférence Apple, que les équipes de WingNut avaient dévoilé une première démo technique de ce qui pouvait être accompli avec cette technologie. Elle a été conçue grâce à l’ARKit d’Apple mais aussi au moteur Unreal Engine 4, offrant une jolie impression de réalisme.

Cette même démo a été présentée au site Click de la BBC, dans un contexte plus quotidien que la scène d’une conférence Apple. On peut ainsi observer la richesse de l’univers créé et pensé par Peter Jackson et Fran Walsh — scénariste de la trilogie Seigneur des Anneaux. Un univers entre western et science-fiction, dans lequel on peut imaginer sans mal des récits courts ou quelques missions, malgré le fait que la démo semble se cantonner à de l’observation et très peu d’interactivité.

Comme l’explique la voix off anglophone, ce qui est intéressant avec ce média est qu’il permet d’offrir une expérience calibrée tout en permettant au spectateur/joueur d’en être le metteur en scène, choisissant les angles de caméra et les endroits où il va porter une attention particulière.

Plusieurs séquences AR tourneraient en interne, et on peut espérer qu’une future expérience sera dévoilée lors de la sortie d’iOS 11, comme une forme de présentation de cette nouveauté. L’avenir nous dira si la fiction en réalité augmentée va être un peu plus creusée par des auteurs et réalisateurs. En attendant, ces quelques minutes d’aperçus et le seul fait que Peter Jackson semble activement se pencher sur cette technologie nous donne envie d’en voir plus.