Les joueurs PlayStation 4 et Xbox One peuvent dès à présent télécharger une grosse démo de Ghost Recon Wildlands. Au programme ? Cinq heures de balade en Bolivie.

Habitué à proposer aux joueurs des week-ends gratuits pour essayer ses jeux, Ubisoft teste une approche nouvelle, ce qui ne veut pas dire originale, avec Ghost Recon Wildlands : une grosse démo. Sur PlayStation 4 et Xbox One, la firme française offre en effet un accès gratuit de cinq heures, pas une minute de plus, à son TPS orienté coopératif. On a vu pire comme mise en bouche et c’est, a priori, le minimum syndical à proposer pour mieux se rendre compte de la richesse d’un jeu de la taille de Ghost Recon Wildlands, considéré comme l’une des meilleures ventes de cette année 2017.

5h en Bolivie sans bouger de chez soi

Cette prise en main permet de découvrir le solo et le multijoueur (il faut un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live (ndJulien : ça me fait toujours marrer)) sans aucune restriction. Mais vous pourrez tout aussi bien opter pour quelques balades dans la Bolivie d’Ubisoft, remplie de cartels. Bien sûr, toute progression enregistrée sera conservée dans la version finale que vous finirez peut-être par acheter (néanmoins aucune réduction sur les plateformes de téléchargement n’est proposée à l’heure où nous écrivons ces lignes).

Cette initiative est organisée peu après l’annonce entourant l’arrivée prochaine du mode PvP de Ghost Recon Wildlands. Baptisé Ghost War et impliquant huit joueurs (du 4vs4), il sera intégré cet automne et pourra être testé via une bêta prévue pour les semaines à venir. En somme, le TPS est loin d’avoir dit son dernier mot, à l’instar des autres productions Ubisoft.