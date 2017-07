Vidéo : Kingdom Hearts III s’offre Toy Story et sortira en 2018 (il paraît) Maxime Claudel - à l'instant Pop culture

Square Enix et Disney ont profité de la D23 Expo d'Anaheim pour diffuser une nouvelle bande-annonce de l'arlésienne Kingdom Hearts III. Avec deux informations de taille en perspective.

Les joueurs savent qu’il ne faut jamais être trop pressé avec Square Enix, surtout quand la firme nippone se lance dans des grandes entreprises comme Final Fantasy XV, le remake de Final Fantasy VII ou Kingdom Hearts III. C’est le dernier cité qui nous intéresse plus particulièrement puisqu’une nouvelle bande-annonce a été diffusée dans le cadre de la D23 Expo d’Anaheim. On en prend plein les yeux, bien sûr, mais on apprend surtout deux choses essentielles.

Final Fantasy x Disney x Pixar

Si vous ne savez pas ce qu’est Kingdom Hearts, c’est tout simplement une saga développée par Square Enix qui croise la franchise Final Fantasy et les personnages et univers imaginés par Disney. Le troisième opus canonique ira même un peu plus loin puisqu’il ira carrément piocher chez Pixar, propriété de Disney, en intégrant un monde aux couleurs de Toy Story (une trilogie très appréciée, en attendant le quatrième épisode).

L’alliance paraissait un peu trop évidente pour que Square Enix passe éternellement à côté et la vidéo file quand même un sacré coup de vieux (le premier film Toy Story a plus de 20 ans…). Et certains s’amuseront peut-être à mettre côte-à-côte le jeu et le long métrage pour voir qui a les plus belles animations et textures…

L’autre grande information fournie par la bande-annonce est la mention « coming 2018 », inscrivant noir sur blanc que le RPG sortira bel et bien l’année prochaine sur PlayStation 4 et Xbox One. Les pessimistes n’y croiront pas trop eu égard à l’appétence de Square Enix pour les retards. Mais le lancement se rapproche, visiblement. On rappellera que Kingdom Hearts III a fait parler de lui pour la première fois à l’E3 2013. Cinq ans pour développer un jeu ? On a connu pire chez Square Enix.