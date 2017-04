Il recommence à faire beau, mais ce n'est pas une raison pour lâcher les jeux vidéo.

Gwent – PS4, Xbox One, PC

Durant le week-end, les joueurs de Playstation 4 ont eu le plaisir de tester la bêta technique de Gwent, le jeu de cartes issu du monde de The Witcher 3. Disponible sur le Playstation Store, la bêta était accessible jusqu’à lundi, 8h. C’était l’occasion de mettre la main sur un nouveau modèle de jeu de cartes, dans la même lignée que Hearthstone ou Elder Scrolls Legends. Gwent vous propose de diriger différentes factions et de remporter la victoire en combat rapproché, à distance ou en siège.

Harvest Moon : A wonderful Life – PS4

C’est le printemps, les oiseaux chantent, l’air est doux, les fleurs s’ouvrent sous les rayons du soleil… Quoi de plus enchanteur que de vivre le réveil de la nature dans son canapé, à jouer sur Harvest Moon ? Parce que dans Harvest Moon, c’est un peu mieux que dans la vraie vie : on plante des fruits et des légumes, on fait des câlins aux poules, on vit la vie d’agriculteur au grand air ! Pour les nostalgiques de la série, le volet de Harvest Moon sur Gamecube est disponible à l’achat depuis cette semaine sur PS4 pour la somme de 14,90 €. Oui ça pique un peu le printemps.

Phoenix Wright : Ace Attorney – Nintendo DS

Pendant très longtemps, j’ai voulu tester la série des Phoenix Wright sur Nintendo DS, sans pouvoir trouver une version d’occasion. Cette semaine, la chance m’a souri dans cette petite boutique de jeu vidéo, où la cartouche DS du premier volet m’attendait pour 20 €. J’ai donc enfin pu incarner le plus célèbre avocat du monde vidéoludique, et tenter de résoudre mes premières affaires pour innocenter mes clients. Je suis la nuit. Je suis la justice.

Pour les moins patients qui voudraient trouver le jeu rapidement, la trilogie est disponible en promo pour 14,99 € sur 3DS jusqu’au 6/04.