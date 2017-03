EA et Dice ont annoncé que le prochain Star Wars Battlefront sera dévoilé le 15 avril prochain dans le cadre de la Star Wars Celebration.

Dice et Electronic Arts ont opté pour l’alternance avec les franchises Battlefield et Star Wars Battlefront, des FPS créés pour rassembler un maximum de monde sur les serveurs multijoueurs. En cette année 2017 voyant la sortie de Star Wars : Les Derniers Jedi dans les salles obscures, c’est logiquement un Star Wars Battlefront tout nouveau tout beau qui viendra s’incruster sur PlayStation 4, Xbox One et PC, un an après Battlefield 1.

Il faudra patienter encore quelques mois avant de mettre la main dessus mais, déjà, Dice et EA font monter la hype en dévoilant le nom : ce sera tout simplement Star Wars Battlefront II, avec des chiffres romains donc. Au moins, il n’y aura aucune confusion sur la traduction.

RDV le 15 avril

Star Wars Battlefront II fera bien évidemment partie des festivités de la Star Wars Celebration, une convention prévue du 13 au 16 avril prochains à Orlando. Là-bas, un panel intitulé The Galaxywide Premiere of Star Wars Battlefront II sera organisé et il accueillera la toute première bande-annonce du FPS développé par Dice, Motive et Criterion. Le rendez-vous est pris pour le 15 avril à 20h30, heure française.

Pour rappel, Star Wars Battlefront II s’offrira une vraie campagne solo et s’ouvrira sur l’univers SW dans son ensemble. Plus qu’une grosse quinzaine de jours à attendre avant de voir les premières images.