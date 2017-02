Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes.

On trouve vraiment de tout sur YouTube. Mais dans la profusion de contenus que propose la première des plateformes d’hébergement vidéo, il n’est pas toujours simple de tomber sur des chaînes qui valent le détour ! Même si les contenus sont classés par catégorie, l’ampleur de l’offre est si vaste qu’il est impossible de tout parcourir.

Partant de ce constat, nous avons pris la décision il y a maintenant un moment de publier tous les mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes.

Mais pas question de retenir tout et n’importe quoi. Nous ne gardons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de choisir celles qui sont accessibles au plus grand nombre : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les intervenants s’expriment en français (ou, à défaut, celles où ils ne parlent pas ou jouent de la musique — les deux seuls écarts que nous tolérons).

Color My Skin

Née il y a deux ans, la chaîne Color My Skin est dédiée à l’univers du tatouage. Cette pratique ancestrale, qui rencontre aujourd’hui un succès certain, regorge de secrets que les fondateurs de Color My Skin, Alex et Erwan, partageront avec vous : outre l’art du tatouage lui-même, ils mettent en avant les tatoueurs, leurs techniques et leurs influences artistiques.

Outre des rencontres avec des praticiens experts dans le maniement des aiguilles, la chaîne propose aussi des reportages en convention et a même récemment donné naissance à un long-métrage documentaire sur le tatouage. Malgré son niveau de production déjà très élevé, la chaîne veut passer à la vitesse supérieure : elle vient pour ce faire de lancer un financement participatif.

Professeur feuillage

Une web série focalisée sur l’écologie, cela vous intéresserait ? Le professeur feuillage a justement ce qu’il vous faut dans sa besace virtuelle. Sur sa chaîne YouTube, il vous parlera du plastique dans les océans, de la COP21, des éoliennes, de la disparition du sable ou de la fin du pétrole. En tout, douze vidéos ont été produites, avec quelques contenus hors série.

Seul regret, la chaîne s’est assoupie voilà cinq mois : aucune nouvelle vidéo n’a été mise en ligne depuis septembre 2016. Il faut dire que le degré atteint par cette production, avec en particulier le concours de France Télévisions, était tout à fait élevé : outre le casting, toute une équipe technique était mobilisée derrière la caméra.

Projet Lutétium

Une chaîne YouTube animée par des étudiants et « mariant recherche expérimentale, arts et vulgarisation » Voilà le cœur du projet Lutétium, une chaîne lancée en mars 2015. Et ça tombe très bien, puisque les membres de l’équipe viennent d’établissements consacrés aux sciences et à l’art : l’ESPCI Paris, PSL Research University, l’ESPGG, l’EnsAD et le Conservatoire de Paris.

Que trouve-t-on sur cette chaîne ? Des rencontres avec des scientifiques, des expériences menées en laboratoire ou des reportages sur des travaux de recherche. La physique des liquides est particulièrement mise en avant puisqu’elle a l’avantage d’être visible sans avoir besoin de recourir à de complexes artifices. Il ne reste plus qu’à alimenter un peu plus la chaîne, qui compte pour l’instant seulement cinq vidéos au compteur.

Romain TeaTime

Du côté de Romain TeaTime, c’est d’histoire dont on va parler. Et plus exactement de quelques-unes des plus importantes personnalités qui ont marqué leur époque ou dont l’importance a été reconnue bien plus tard. La chaîne ratisse large : Edith Piaf, Nikola Tesla, Abraham Lincoln, Satoru Iwata, Edgar Alan Poe, Steve Jobs, Friedrich Nietzsche…

Si TeaTime reste la principale émission de sa chaîne, Romain a depuis lancé quelques autres formats : CuriosiTea est une émission dans laquelle il est question des mythes et des légendes mais aussi des histoires vraies ; L’Heure du Thé est une émission consacrée à la vie de la chaîne ; quant à -Story, il s’agit d’aborder l’histoire des cosmétiques, de la mode et de la cuisine.

Virago

Aude Gogny-Goubert, ce nom vous dit quelque-chose ? Sans doute, si vous êtes un fidèle des sketchs du Palmashow et de Golden Moustache. La comédienne et metteuse en scène a lancé sur sa chaîne YouTube sa première émission, baptisée Virago. Le concept : mettre en lumière des femmes qui ont changé le monde à leur échelle.

Saviez-vous par exemple qu’Olympe de Gouges était une pionnière du féminisme ? Ou qu’Imogen Cunningham a été l’une des grandes figures de la photographie au 20ème siècle ? Ou encore qu’Eartha Kitt a été qualifiée la femme la plus stimulante du monde par le cinéaste Orson Welles ? Non ? Alors vous avez maintenant une bonne raison de vous abonner à la chaîne Virago.

Vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied avec cette sélection mensuelle ? Voilà qui nous attriste ! Mais avez-vous jeté un petit coup d’œil aux éditions précédentes, comme celle de janvier ? Peut-être allez-vous trouver votre bonheur. Sinon, il va vous falloir patienter quelques semaines, le temps que nous concoctions la sélection du mois de mars !

En janvier, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Scilabus (sciences), Un peu pointu (médecine), Jeannot Nymouce (mèmes), Temporis (musique) et ComiXrayS (comics). C’est une sélection très hétérogène, nous l’admettons volontiers, mais il y en a pour tous les goûts, au moins !