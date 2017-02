Vidéo : Au Super Bowl, Netflix nous invite à attendre Halloween pour Stranger Things 2 Corentin Durand - à l'instant Pop culture

C'est lors du Super Bowl, l'événement télévisuel le plus important des États-Unis que Netflix a dévoilé son premier teaser pour Stranger Things 2.

Alors que la première saison de Stranger Things sortait dans une relative discrétion durant l’été 2016, il n’en sera pas définitivement de même pour la seconde saison du show. Le projet porté par les frères Duffer a gagné une si grande popularité qu’aujourd’hui, la série est une des plus rentables pour Netflix. Véritable tête de gondole des programmes originaux, Stranger Things est désormais la série que Reed Hasting souhaite mettre en avant. À sa sortie, le géant de la SVoD ne pariait pas vraiment sur son succès.

Toutefois, il faut maintenant s’habituer à un véritable raz de marré Stranger Things. Les fans du show ont déjà pu retrouver l’univers et les acteurs de la série à différentes occasions, dont l’éclectique et très réussie introduction des Golden Globes par Jimmy Fallon. Avant la fameuse cérémonie, les jeunes héros de la série chantaient aux côtés, notamment, de Kit Harington (Jon Snow) et des grands noms d’Hollywood. En somme, la place de Stranger dans le coeur de la pop culture n’est désormais plus à revendiquer.

L’occasion est donc trop belle pour être gâchée, et ainsi, le leader de la SVoD mondial a décidé de s’offrir les trente secondes les plus onéreuses de la télévision américaine pour sa série : une publicité durant le Super Bowl. L’événement sportif qui réunit chaque année plus de 100 millions d’Américains derrière leur poste de télévision.

Cette publicité est de fait le premier teaser pour la seconde saison du show attendu depuis l’automne. On y apprend entre autre que la date de diffusion de Stranger Things est légèrement retardée pour sortir le jour d’Halloween, le 31 octobre. Le choix est évidemment stratégique et démontre le volontarisme de Netflix à faire de sa série un produit phare.

Si aux Golden Globes, nous apprenions que Barb était toujours vivante, cette fois-ci le teaser fait la part belle aux références toujours très 80’s du show, on y voit des légendaires uniforme S.O.S. Fantômes ou encore un ciel en feu à la manière de Rencontres du Troisième Type.

Enfin, l’ultime clin d’oeil au cinéma des années 1980 vient de la numérotation de cette deuxième saison qui se fait désormais appelée Stranger Things 2, à la manière d’une franchise hollywoodienne.