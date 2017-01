Blizzard Entertainment déploie la fameuse mise à jour de Diablo III permettant de rejouer au premier opus de la franchise.

Pour Blizzard Entertainment, c’est le mois de Diablo et ce mois de janvier 2017 commence logiquement par le déploiement d’un nouveau patch pour Diablo III. Appelé Anniversary Update, il comprend une palanquée d’améliorations et d’ajustements et surtout, la possibilité de rejouer au tout premier opus de la franchise, fêtant ses 20 ans en ce moment. La disponibilité fait suite à la diffusion d’une bande-annonce nous présentant l’évènement rétro, old-school et nostalgique.

4K sur PS4 Pro

En prime, les possesseurs de PlayStation 4 Pro seront ravis d’apprendre que la nouvelle version de Diablo III, numérotée 1.15 sur la console de Sony, ajoute l’optimisation permettant de tirer profit de la puissance de la console. La résolution 4K est évoquée dans le changelog mais rien n’indique si elle est native ou upscalée (on mise plutôt sur la deuxième option). Au moins les joueurs profiteront-ils un peu mieux du filtre pixelisé de l’évènement au couleur de Diablo.

Comment accéder à Diablo 1 dans Diablo 3 ? Il suffit de tuer quelques Cultistes pour récolter des missives menant à un portail mystérieux dans le Vieux Tristram de l’Acte I (près de la fontaine), donnant accès aux niveaux de Diablo. Une fois traversé, vous retrouverez le feeling d’époque avec des graphismes volontairement grossiers, une bande son remixée, une caméra placée dans la position originale ou encore des mouvements sur huit axes. À noter qu’il faut se dépêcher d’en profiter : à la fin du mois de janvier, ce sera terminé avec un retour à la normale.