Vidéo : Double Dragon : les 30 ans fêtés avec un 4e épisode Maxime Claudel - il y a 3 heures Pop culture

Un peu à la surprise générale, le studio Arc System Works lancera un Double Dragon IV au mois de janvier. Juste histoire de fêter les 30 ans de la licence...

L’année prochaine, soit presque demain, la franchise culte de beat them all Double Dragon fêtera ses 30 ans. Et Arc System Works, qui possèdent les droits de la licence, ne va pas perdre trop de temps avant de capitaliser sur cet anniversaire.

En effet, le studio lancera Double Dragon IV le 30 janvier 2017 sur PlayStation 4 et PC (via Steam). Le nouvel opus, mis en avant par une bande-annonce et un site teaser (disponible en anglais), ne trahira pas ses ancêtres. Car il prendra la forme d’un jeu d’action où il faut toujours se débarrasser de tout ce qui est présent à l’écran. Autant dire que nous serons une nouvelle fois en face d’un véritable défouloir.

Nostalgie

Double Dragon IV conservera le style visuel de l’époque, très axé 80s, ainsi que le gameplay 2D en side-scrolling. Les fans de la franchise seront ravis d’apprendre que l’équipe originale, composée de Takaomi Kaneko (producteur), Yoshihisa Kishimoto (directeur), Koji Ogata (character design), Kazunaka Yamane (compositeur) et Kei Oyama (programmeur), a été reformée pour l’occasion. Elle se portera garante d’un feeling similaire, assez exigeant.

L’histoire reprendra après l’élimination de Shadow Warriors dans Double Dragon II et Arc System Works n’a pas oublié d’intégrer un mode coopératif pour s’éclater avec un ami. La page officielle précise déjà le prix pour le marché japonais : 800 yens, ce qui devrait donner 7,99 € chez nous avec la conversation habituelle.

Faire du neuf avec du vieux est devenu un concept très prisé par les développeurs et il n’est donc pas étonnant de voir Double Dragon renaître de ses cendres. Mais, pour une fois, ce ne sera pas uniquement du recyclage.