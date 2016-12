La nouvelle saison de Walking Dead, le jeu culte de Telltale, débarque sur PC. GOG.com et Numerama vous offrent trois packs pour vous mettre à jour : ils contiennent la saison 1, la saison 2 et le DLC 400 Days.

Le jeu Walking Dead développé par Telltale Games est l’un des titres d’aventure les plus prenants de ces dernières années. Une saison 1 impeccable a laissé la place à une saison 2 magistrale dont la suite arrive en cette fin d’année. Et pour bien préparer A New Frontier, nous nous associons à GOG.com pour vous faire gagner les deux premières saisons et la mini-série 400 days qui se situe entre les saisons 1 et 2. En d’autres termes, ce pack vous permettra de vous mettre à jour sur la série avant de vous lancer dans la saison 3.

Comment jouer ? C’est encore une fois hyper simple :

Nous tirerons au sort 3 gagnants le 26/12/2016.

Pour rappel, GOG.com est un magasin de jeux vidéo dématérialisé qui porte haut des valeurs auxquelles nous sommes sensibles, comme l’absence de DRM, des prix plancher ou un remboursement efficace et sans question des clients déçus dans les 14 jours suivant l’achat. Avec en plus des sections entières dédiées à macOS et à Linux.

