La Commission européenne annonce une amende de 2,4 milliards d'euros contre Google. Bruxelles entend ainsi sanctionner les pratiques déloyales de l'entreprise américaine sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix.

C’est une amende record. Ce mardi 27 juin, la Commission européenne a décidé d’infliger une très lourde sanction contre Google qui était accusé depuis bientôt sept ans d’abuser de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche et de la publicité en ligne. La firme de Mountain View devra donc sortir le carnet de chèques et payer à l’Europe une amende de 2,4 milliards d’euros.

« Google est à l’origine d’un grand nombre de produits et de services innovants qui ont changé notre vie, ce qui est positif. Mais sa stratégie relative à son service de comparaison de prix ne s’est pas limitée à attirer des clients en rendant son produit meilleur que celui de ses concurrents », a commenté Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de concurrence.

.@Google gave illegal advantage to own comparison shopping service by abusing its search dominance : It must stop & pay fine of €2,4 bn. — Margrethe Vestager (@vestager) June 27, 2017

L’entreprise américaine a aussi fait en sorte de tricher avec son moteur de recherche pour être en meilleure position que ses concurrents « Google a abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en favorisant son propre service de comparaison de prix dans ses résultats de recherche et en rétrogradant ceux de ses concurrents », a ainsi noté la responsable européenne dans un communiqué de presse.

« Ce que Google a fait est illégal au regard des règles de concurrence de l’Union européenne. Elle a empêché les autres sociétés de livrer concurrence sur la base de leurs mérites et d’innover. Et surtout, elle a empêché les consommateurs européens de bénéficier d’un réel choix de services et de tirer pleinement profit de l’innovation », a ajouté la Danoise, qui était autrefois ministre de l’économie et de l’intérieur.

Et Google a tout intérêt à se conformer aux exigences européennes, car en plus de cette sanction spectaculaire, sans doute l’amende la plus élevée jamais infligée à ce jour à une seule entreprise par la Commission européenne, fait remarquer sur Twitter l’avocat Alexandre Archambault, des astreintes quotidiennes se déclencheront au bout de trois mois (90 jours) si la firme de Mountain View ne s’adapte pas.

Au bout des trois mois, si Google campe sur ses positions, la Commission prévoit des astreintes « pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires moyen réalisé quotidiennement au niveau mondial par Alphabet, la société mère de Google ». En clair, Bruxelles table directement au niveau des revenus de la maison-mère, même si ceux-ci proviennent en réalité surtout de l’activité économique de Google.

(en développement)