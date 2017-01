En matière de protection de la vie privée des internautes, Jean-Luc Mélenchon, fervent opposant à l’hégémonie des géants américains d’Internet, veut mettre de l’ordre dans la navigation quotidienne, notamment en obligeant à demander un « consentement explicite » pour la revente des données personnelles à un tiers et en créant des standards « clairs et lisibles » de description des conditions générales.

Il souhaite enfin obliger les « acteurs du web à informer l’utilisateur s’il fait l’objet d’un profilage et lui permettre de le refuser », lui qui s’offusque de « la centralisation massive au sein de gigantesques centres de données », qui génère une « pollution équivalente en CO2 à celle du trafic aérien mondial. »

Lanceurs d'alerte Protection des lanceurs d’alerte

Jean-Luc Mélenchon l’a promis : s’il est élu, il accordera la nationalité française à Edward Snowden et à Julian Assange pour les remercier d’avoir rendu « un immense service à la démocratie et à la liberté dans le monde en révélant de quelle manière les États-Unis espionnaient absolument tout le monde ».

Logiciels libres Le développement des logiciels libres

Pour lutter contre « la mainmise du secteur privé sur les logiciels », le candidat d’extrême gauche veut généraliser l’utilisation des logiciels libres dans les administrations et établissements publics, favoriser la commande publique vers ces alternatives, et appliquer l’interdiction de la vente liée, « qui consiste à vendre un logiciel pré-installé pour tout achat de matériel ».

Fracture numérique Fracture numérique

Avec un plan visant à concrétiser l’accès au Très Haut Débit (THD) sur tout le territoire sous 5 ans et une couverture totale 4G sous 10 ans, le candidat de la France insoumise poursuit un objectif ambitieux. Il veut aussi favoriser le développement « d’infrastructures publiques et de fournisseurs d’accès à Internet associatifs », et reconquérir « la maîtrise publique des technologies liées au numérique et aux télécommunications tels que les câbles sous-marins ».

Jean-Luc Mélenchon, partisan d’une « dématérialisation des services publics » (et du maintien des « services physiques de proximité ») propose aussi de former la population à l’usage du numérique, estimant que l’accès aux technologies ne permet pas à chacun(e) de maîtriser ces outils. Il mise notamment, pour ce faire, sur des formations à la « culture numérique » à l’école et à l’université comme sur l’aide des fablabs et autres « répare-cafés ».