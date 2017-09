Ouais !

Bon, je ne suis pas fana du bitcoin.

En partie parce que je ne suis pas trop libertarien (c'est d'abord joli comme idéologie, puis on se rappelle que ça implique de laisser les faibles et les losers crever la bouche ouverte, tandis que les riches et forts deviennent naturellement plus riches et plus forts et que rien ne tente plus de combler le fossé).

En partie parce que c'est une débauche aberrante d'énergie (dépensez un kilowatt ou un terawatt pour miner, c'est toujours le même tirage au sort qui désigne un seul gagnant pour obtenir le prochain bitcoin) alors qu'on va vers des pénuries futures et que c'est un gâchis immense de gaspiller tant d'énergie quand on peut s'en passer.

Tenez, des lectures si vous voulez,

http://www.antipope.org/charlie/blog-static/2013/12/why-i-want-bitcoin-to-die-in-a.html