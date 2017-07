Une erreur technique a entraîné d'importantes fluctuations des valeurs d'entreprises de la tech à la bourse de New York ce lundi 3 juillet. La panique a régné avant que le NASDAQ n'explique que la situation était due à une erreur de sa part.

Ce lundi 3 juillet, un vent de panique a brièvement gagné les investisseurs de la bourse de New York lorsque les géants de la tech ou du web ont connu une fluctuation importante de leur valeur boursière.

Amazon a ainsi vu son action d’ouverture de 972,79 dollars chuter à 123,7 dollars, à l’instar d’autres grandes entreprises comme Apple — qui a vu son action grimper de 348 % à un moment donné — Facebook, Google, Microsoft et eBay. En parallèle, d’autres sociétés moins réputées, comme Zynga, qui développe des jeux pour Facebook, ont vu leur valeur décuplée à plus de 100 dollars.

Une erreur due, selon le Nasdaq, à un « mauvais usage d’un échantillon de données » utilisé au quotidien, survenu à une date particulière puisque la Bourse fermait 3 heures plus tôt en raison du week-end prolongé du 4 juillet, pour la fête nationale des États-Unis.

Weird NASDAQ feed bug : for over an hour, largest tech stocks are reporting $123.47 pic.twitter.com/jgOt2AV74a

— Abdulrahman Arti (@OfficialArti) July 4, 2017