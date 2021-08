[Le Deal du Jour] Si Xiaomi se taille déjà la part du lion en matière de trottinettes électriques, le constructeur chinois compte bien progresser sur le marché des solutions de mobilité urbaine avec cette fois un vélo électrique pliant. D’autant que son vélo Xiaomi Mi Smart profite d’une grosse promotion puisqu’il est proposé à moitié prix.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La trottinette électrique n’est pas la seule solution de déplacement écologique et alternative à la voiture ou aux transports en commun. Le vélo électrique fait aussi partie des bons élèves, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir vous accompagner pendant vos vacances (histoire d’enchaîner les côtes et le faux-plat sans se fatiguer). Un marché que veut conquérir Xiaomi, déjà fort de son expérience en termes de trottinettes électriques, avec le vélo Mi Smart pliable.

Et comme toujours, le constructeur dégaine un produit au rapport qualité-prix maîtrisé puisque son vélo électrique affiche désormais un prix de 499 euros chez la Fnac et Darty au lieu de 999 euros habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Le Xiaomi Mi Smart Pliable est-il facile à transporter ?

Le Mi Smart Pliable se démarque de ses concurrents en étant plus petit et surtout pliable. Ses dimensions sont de 124,7 x 55,6 x 92,8 cm déplié et 100 x 45 x 65 cm une fois plié. Il est donc facile de le ranger dans les transports en commun ou dans un petit espace au sein du domicile. De même, il se glisse facilement dans le coffre d’une voiture lors de vos vacances.

Il pèse tout de même 15 kilos, ce qui peut sembler lourd mais pas tant que ça puisqu’une trottinette électrique pèse aux alentours de 13 kg. Son châssis en aluminium peut une charge maximale de 100 kilos. De même, il confère au vélo une résistance bienvenue, notamment contre la pluie ou la poussière.

À quelle vitesse va le Xiaomi Mi Smart Pliable ?

La législation française impose aux vélos électriques une vitesse maximale de 25 km/h. Le Xiaomi Mi Smart Pliable ne déroge pas à la règle et ne dépasse donc pas cette vitesse maximale. Son moteur de 250 W offre une accélération plus rapide et facilite le pédalage quel que soit le type de dénivelé. Un capteur de couple TMM4 est également de la partie pour surveiller en temps réel la force exercée sur les pédales. Il adapte en conséquence le niveau d’assistance à la conduite.

Son autonomie culmine à 45 km grâce à une batterie de 5 800 mAh. Quatre heures sont nécessaires pour charger complètement le Xiaomi Mi Smart Pliable.

Le Xiaomi Mi Smart Pliable est-il intelligent ?

Sur le guidon s’invite un petit écran LCD qui affiche plusieurs informations utiles. On pense notamment à la vitesse réelle, le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée du trajet. Vous pouvez également régler les différents modes de conduite (Éco, Normal et BO+) et bien entendu activer l’assistance électrique.

Enfin, vous pouvez appairer votre vélo avec l’application Mi Home afin d’obtenir une flopée de données telles que la moyenne de kilomètres effectués par jour (voire par semaine ou mois), la durée des différents trajets, ou encore votre vitesse moyenne.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo