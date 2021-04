Marque appartenant à Volvo, Polestar a mis à jour sa gamme. Sa berline compacte, concurrente de la Tesla Model 3, devient plus abordable. Pour le moment, elle reste indisponible en France.

Fin 2019, Volvo lançait la Polestar 2, une berline compacte taillée pour rivaliser — sérieusement — avec la Tesla Model 3. Dans un article publié par Electrek le 13 avril, on découvre que la gamme va prendre un peu d’épaisseur, ce qui permettra à Polestar de baisser le prix de sa voiture 100 % électrique. Une manière de s’adapter à la baisse de tarif conséquente de la Model 3 (que l’on peut obtenir pour un peu plus de 36 000 euros une fois le bonus écologique déduit).

Concrètement, les nouvelles versions de la Polestar 2 vont sacrifier un moteur pour se positionner au pied de la gamme. L’une d’elles conservera la batterie de 78 kWh, tandis que la deuxième ira un peu moins loin avec une capacité de 64 kWh. Avec une puissance réduite, la Polestar 2 offrira une autonomie plus conséquente : jusqu’à 540 kilomètres en une seule charge (cycle WLTP). La Tesla Model 3 Grande Autonomie, dotée de deux moteurs, grimpe jusqu’à 580 kilomètres.

Hélas, la Polestar 2 n’est pas disponible en France

En option, Polestar va proposer une pompe à chaleur — de série sur les nouvelles Model 3. Son but ? Améliorer l’efficience en réduisant la consommation quand il faut chauffer l’intérieur. « Elle emmagasine la chaleur ambiante et l’énergie résiduelle du groupe propulseur », explique le constructeur, qui estime un gain en autonomie de 10 % dans des conditions extérieures froides (entre 4 et 15 degrés). La pompe à chaleur fait partie du Plus Pack, qui s’appuie sur un habitacle plus premium et un toit panoramique, entre autres équipements de confort (système audio Harman Kardon, sièges et volant chauffants…).

On rappelle que l’infodivertissement de la Polestar 2 est basé sur Android Automotive, système qui nous a convaincus avec le Volvo XC40 Recharge.

Le point sur les différentes versions de la Polestar 2 :

Polestar 2 Standard Polestar 2 Grande Autonomie Polestar 2 (deux moteurs) Puissance 165 kW 170 kW 300 kW Batterie 64 kWh 78 kWh 78 kWh Autonomie 420-440 km 515-540 km 450-480 km Prix (Belgique) 44 990 euros 48 990 euros 52 990 euros

En France, la Polestar 2 n’est toujours pas disponible en raison d’un litige opposant la marque à Citroën. En cause : le logo qui ressemblerait un peu trop à celui de l’entreprise française (l’utilisation de chevrons, certes disposés différemment). Selon un article de L’Automobile Magazine publié en octobre dernier, le tribunal judiciaire de Paris a interdit à Polestar d’utiliser son logo pendant plusieurs mois après application du jugement (qui date de juin). La situation devrait donc désormais se décanter.

