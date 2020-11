Plus de 600 moto électriques de la célèbre marque Zero Motorcycles doivent être rappelées. En cause : un risque de malfonctionnement des feux stop arrière, provoqué par un défaut de la poignée de frein.

659 motos électriques doivent être rappelées par Zero Motorcycles, a rapporté Electrek le 25 novembre 2020, qui a repéré le communiqué de rappel de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) américaine. Le constructeur américain avait notifié l’agence en charge de la sécurité routière deux jours plus tôt dans une lettre.

Les deux modèles concernés sont la Zero SR/F et la Zero SR/S, et ce sont ceux qui ont été produits entre le 14 février et le 19 juin 2020.

Une fragilité qui peut « augmenter les risques d’un crash »

Où est le problème ? Il s’agit visiblement d’un souci identifié au niveau de la poignée de freinage, plus précisément du contacteur de frein. Cette petite pièce aurait été mal collée sur ces quelques 600 modèles, ce qui aurait permis à l’eau de s’infiltrer, et donc de prématurément casser la pièce en question. C’est d’ailleurs comme cela que la NHTSA a nommé le bulletin de rappel des véhicules : « De l’eau pourrait entrer dans le contacteur de frein ».

Comme on peut le lire dans les documents de Zero, il s’agirait d’une « colle non conforme » qui a été utilisé par un partenaire du constructeur.

Le contacteur de frein permet d’activer les feux stop, mais aussi de désactiver le régulateur de vitesse lorsque celui-ci est enclenché. Ce sont deux rôles importants, et une panne du contacteur de frein pourrait donc avoir des conséquences désastreuses : une absence de signalement de freinage peut mener à se faire emboutir par l’arrière, tandis que le contrôle du régulateur de vitesse est également important en cas de ralentissement soudain. « Ces deux situations peuvent augmenter les risques d’un crash », écrit le constructeur américain dans le document qui détaille la raison du rappel.

Zero Motorcycles va prévenir tous les conducteurs et conductrices afin de réparer la pièce potentiellement fragile, sans coût pour les propriétaires. Le rappel débutera à partir du 30 novembre 2020.

Le fabricant est considéré comme le leader sur le marché de la moto électrique, avec ses engins très appréciés pour leur puissance qui ne fait aucune concession sur l’esthétique.

