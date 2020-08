Capable d'être mise à jour à distance, la Porsche Taycan devra quand même être emmenée en concession dans certains cas. Il s'agit d'un argument en moins face aux Tesla.

Tesla a prouvé qu’il était possible de mettre régulièrement à jour une voiture à distance, comme on pourrait le faire avec un autre appareil électronique. On croyait que la Taycan de Porsche bénéficierait du même argument, mais il semblerait que ce ne sera pas tout à fait le cas. À en croire une lettre reçue par un propriétaire et partagée le 8 août sur LinkedIn, il sera parfois nécessaire de se rendre en concession pour améliorer/ajouter des fonctionnalités.

Le propriétaire en question a reçu une note lui indiquant qu’une nouvelle mise à jour pour son véhicule est disponible. Le hic ? Il doit se déplacer pour la télécharger, l’installer et vérifier que tout fonctionne. Copieuse, elle réunit plusieurs évolutions sur la conduite, le confort, la recharge à la maison ou encore l’affichage sur l’écran de bord.

La Porsche Taycan perd un argument face à Tesla

En préambule de la lettre adressée par Porsche, on peut lire : « Le système OTA [mises à jour à distance] est déjà utilisé pour les mises à jour à petite échelle. Cependant, pour les plus importantes comme celle-ci, un grand nombre de données est transféré et la mise à jour doit être effectuée sans problème dans un Porsche Center équipé d’une large bande passante. » En somme, le constructeur allemand promet la meilleure expérience possible à ses clients.

La multinationale évoque aussi la complexité de la Porsche Taycan, qui doit donc suivre cette procédure par mesure de sécurité. Sur ce point, Tesla se montre beaucoup moins craintif et n’a pas peur de pousser des grosses mises à jour vers ses voitures sans doute basées sur une architecture électronique plus simple. Il y a aussi le côté très traditionaliste de Porsche : demander aux propriétaires de venir dans une concession permet d’assurer un suivi privilégié de la clientèle.

Les mises à jour à distance, façon smartphone, sont devenues un vrai sujet au sein de l’industrie automobile. « Notre système intelligent de mise à jour à distance ultrarapide permet de s’assurer que votre Mustang Mach-E peut sans cesse s’améliorer, même lorsque vous dormez », annonçait par exemple Ford en mai dernier à propos de son SUV 100 % électrique repoussé en 2021 en Europe. De son côté, Jaguar a fait gagner quelques kilomètres à son I-Pace en modifiant la partie logicielle.

