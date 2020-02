Une Porsche Taycan aurait pris feu dans un garage en Floride. Un fait divers qui rappelle de très rares cas liés à Tesla.

Ces dernières années, on a pu constater quelques cas de voitures Tesla qui ont pris feu sans raison apparente. Cela peut visiblement aussi arriver aux autres constructeurs, en témoigne ce fait divers rapporté par Electrek le 17 février. En Floride, une Porsche Taycan aurait donc explosé alors qu’elle était garée, transformant la sportive électrique en épave et causant de lourds dégâts dans le garage. Fort heureusement, personne n’a été blessé.

Alerté sur la situation, Porsche a simplement indiqué qu’il avait pris connaissance de l’incident et qu’une enquête est actuellement en cours. Le constructeur allemand, qui n’a livré que 130 exemplaires de la Taycan aux États-Unis depuis décembre, a expliqué que c’était le premier cas du genre.

Oui, les voitures peuvent exploser

Les causes de l’incendie ne sont pas encore déterminées et elles ne sont peut-être pas liées directement au véhicule électrique. La Taycan était-elle branchée au moment des faits ? La batterie a-t-elle surchauffé de manière anormale, comme cela peut arriver de manière exceptionnelle (y compris pour des produits comme des téléphones) ? En juin dernier, on se souvient que NIO avait dû rappeler 5 000 exemplaires de son SUV électrique pour un risque de combustion spontanée. Des flammes peuvent apparaître pour de multiples raisons et, en l’absence de détails précis, il ne faut jamais mettre de côté la possibilité de la négligence humaine.

On ne tombera donc pas dans le piège de la diabolisation des voitures électriques qui seraient susceptibles de prendre feu et, donc, d’être très dangereuses. Il s’agit à chaque fois de cas isolés qui ressortent davantage dans les médias — il faut dire que ces véhicules n’étant pas encore la « norme », ils sont plus scrutés que leurs équivalents thermiques. D’ailleurs, chaque jour, des voitures thermiques prennent feu, rapporte CleanTechnica — qui cite un rapport de la Federal Emergency Management Agency (un organisme gouvernemental américain). Et, bizarrement, on n’en parle pas autant.

À l’arrivée, il faut retenir que les incendies de voitures ne sont aucunement l’apanage des modèles électriques. Le risque est partout.