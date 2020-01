Mercedes-Benz a montré au CES 2020 un concept de voiture futuriste inspirée du film Avatar (2009).

Mercedes-Benz a présenté un audacieux concept de voiture du futur, très largement inspirée du film Avatar (2009) de James Cameron, au cours du CES 2020 à Las Vegas début janvier. Elle s’appelle d’ailleurs Mercedes-Benz Vision AVTR, histoire de ne pas cacher ses origines.

Le réalisateur américain a participé à concevoir son design : au-delà de la ligne du véhicule plutôt classique, c’est surtout du côté des roues (à la frontière entre des champignons magiques et des réacteurs, qui seraient inspirées des graines de l’Arbre des Âme du film), des sièges et du centre de contrôle (une seule zone tactile où le conducteur peut poser sa main, mais aucun volant) que la voiture se démarque.

De la « fusion » entre l’homme et la machine

De plus, le toit a été recouvert, à l’arrière, de 33 petits capteurs que Mercedes surnomme modestement des « rabats bioniques » qui sont censés pouvoir aider à communiquer avec l’extérieur, rapporte The Verge. Trypophobes, s’abstenir : les petits rabats sont très rapprochés et se soulèvent en rythme, donnant une étrange sensation de malaise pour celles et ceux qui n’apprécient pas la vue des trous très rapprochés.

Évidemment, Mercedez-Benz ne va pas commercialiser ce prototype demain : comme tous les concepts, il s’agit d’une manière de montrer sa vision des véhicules du futur, tout en réalisant un joli coup de communication grâce à la présence de James Cameron. D’autant plus que le film Avatar 2 est en cours de préparation depuis des années, et que le retour de la franchise est très attendu.

Le bouton oval central soulève par exemple beaucoup de curiosité : il permettrait, selon Mercedes, d’avoir le contrôle sur tous les éléments de la voiture. D’après les journalistes qui ont pu approcher l’engin, l’objet est censé vibrer en fonction de votre rythme cardiaque, pour s’approcher un peu plus de la « fusion » entre l’homme et la machine.