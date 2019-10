Nissan a présenté un concept de Leaf équipé d'une transmission intégrale. Un moteur est installé sur chaque essieu.

Il n’y a pas que Tesla qui travaille sur l’amélioration des performances de ses voitures électriques. Dans un communiqué publié le 29 octobre 2019, Nissan présente un concept de sa Nissan Leaf. Sa particularité ? Il intègre une une transmission intégrale articulée autour de deux moteurs (un par essieu). Cette évolution, actuellement testée par le constructeur, promet « des progrès significatifs en termes de reprises, de tenue de route, de freinage ».

En somme, il n’est pas exclu que Nissan commercialise, tôt ou tard, une version plus sportive de sa berline, reine des ventes en Europe en 2018. La firme avait déjà dévoilé une Leaf Nismo surpuissante, capable d’avaler le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Ici, le design du concept s’avère beaucoup plus sage, avec quelques évolutions mineures par rapport au modèle normal (élargisseurs d’ailes, bas de caisse, jantes issues du rallye).

Une Nissan Leaf dotée d’une puissance de 310 chevaux

Grâce à ses deux moteurs, ce véhicule de test déploie une puissance de 227 kW, équivalente à 310 chevaux. Hélas, Nissan n’a pas voulu en dire plus sur les gains en accélération. À titre de comparaison, la Leaf Nismo grimpe à 340 chevaux et la Leaf E+ à 217 chevaux. Nissan évoque des « des accélérations très franches, sportives », couplées à « une très grande facilité de conduite » grâce à la transmission intégrale.

À lire : Notre essai de la Nissan Leaf 2

Si la multinationale insiste sur les performances à la hausse, elle met également en avant le confort et la sécurité autorisés par cette nouvelle architecture. Notons qu’elle n’évoque pas une seule fois le mot autonomie, ce qui sous-entend que ces technologies tirent beaucoup sur la batterie. Aujourd’hui, la Leaf E+ monte à 385 kilomètres selon le cycle WLTP. Avec une puissance plus élevée et des accélérations plus appuyées, l’autonomie sera forcément moindre. Voilà pourquoi Nissan destine cette nouvelle conception à sa prochaine génération de voitures électriques.

Crédit photo de la une : Nissan