Mercedes rend hommage à sa première voiture moderne avec le concept Vision Mercedes Simplex. Look rétro mais technologies embarquées de pointe.

Mercedes est fier de son illustre passé. À l’occasion du Design Essential 2019, organisé à Nice le 14 septembre 2019, la branche Design de la firme allemande présente la Vision Mercedes Simplex. Il s’agit d’un véhicule au look singulier qui rend hommage à la Mercedes 35 PS apparue en 1901 — et considérée comme la première voiture moderne (qui en a inspiré tant d’autres par la suite). Malgré son apparence d’un autre âge, ce concept embarque plusieurs technologies qui pourraient être lancées demain.

Mais commençons par le design : biplace, la Vision Mercedes Simplex ne ressemble à aucune voiture d’aujourd’hui. Larges roues proéminentes, long museau, absence de portières et de vitres… Le prototype fait honneur à la sportive centenaire qui a remporté sa première course à Nice. Bref, Mercedes associe l’histoire — la sienne — et le futur — commun à tous.

Mercedes ne dit pas grand-chose sur la motorisation de la Vision Mercedes Simplex sinon qu’elle est « alternative ». Ce n’est de toute façon pas le sujet de cette étude, qui préfère mettre l’accent sur la grille remplacée par un écran 3D capable d’afficher, en temps réel, des informations sur le statut du véhicule. On a déjà eu une esquisse de cette transformation numérique avec la Smart ForTwo Vision EQ — montrée à Francfort en 2017.

En outre, les ingénieurs misent sur une interface utilisateur repensée, avec des informations qui s’affichent uniquement si elles sont utiles pour le conducteur (en fonction des situations). Enfin, Mercedes n’oublie pas l’argument luxe, inscrit dans son ADN. On retrouve des matériaux nobles, un soin accordé aux détails ou encore un schéma de couleurs qui n’hésite pas à se parfaire de finitions en or rose. On remarque que le Vision Mercedes Simplex est blanche à l’avant et noire à l’arrière, avec un liseré rouge pour les feux arrières — les couleurs de Nice. L’assise en bleu azure s’inspire… de la Côte d’Azur.

