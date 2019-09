Le constructeur a révélé dans une série de tweets les premières images d'une berline électrique de luxe.

Le Salon de Francfort, qui ouvrira ses portes le 12 septembre prochain, s’annonce comme une édition pleine de nouveautés électriques. Le stand (il s’agit même d’un hall entier) de Mercedes ne devrait pas être en reste. C’est en tout cas ce que laisse penser le teasing auquel se livre la marque depuis le 4 septembre sur Twitter.

The #EQ story continues. See the next chapter of our all-electric vision at IAA 2019 in Frankfurt. #switchtoEQ pic.twitter.com/BbMUgHFeZf — Mercedes-Benz Press (@MB_Press) September 3, 2019

Mercedes a en effet dévoilé des images qui laissent apparaître la silhouette d’un nouveau concept EQ (nom de la division électrique du constructeur). Miracle, il ne s’agit pas d’un énième SUV, mais d’une grande berline de luxe. La marque révèle en effet l’intérieur de ce qu’elle caractérise comme « une berline 4 places électrique de luxe ».

La future EQS en filigrane ?

Des révélations qui coïncident avec les annonces faites par Mercedes quelques mois plus tôt sur l’apparition d’une version totalement électrique dans la gamme de la prochaine Classe S. La septième génération du fleuron de la marque à l’étoile devrait en effet arriver en 2020 et le constructeur aimerait bien prendre sa revanche sur la Tesla Model S qui lui vole des ventes depuis son arrivée sur le marché.

On sait encore peu de choses sur cette déclinaison électrique si ce n’est qu’elle devrait se nommer EQS et qu’elle inaugurera une nouvelle configuration intérieure pour les modèles Mercedes. Les premiers croquis et les images des prototypes surpris en test montrent en effet une planche de bord composée d’une tablette massive. D’autres spéculations s’appuyant sur ce premier teasing parlent d’un positionnement à mi-chemin avec le CLS, le coupé quatre portes de la marque. Il faudra attendre Francfort pour confirmer cette rumeur, mais Mercedes a choisi son timing pour ces tweets : le même jour, Porsche a enfin levé le voile sur sa Taycan.