Mercedes a publié une vidéo qui permet d'entendre le son produit par l'EQC, son SUV 100 % électrique.

L’Union européenne a tranché : les voitures électriques devront émettre un son comme les autres à faible vitesse (moins de 20 km/h) — au diable la pollution auditive. Face à cette nouvelle réglementation qui impose aux constructeurs la mise en place d’un système appelé « AVAS » (« acoustic vehicle alert system ») pour tous les véhicules électrifiés produits après le 1er juillet, Mercedes a répondu avec un communiqué sobre, publié le 15 juillet 2019. Il est accompagné d’une vidéo où l’on peut découvrir le bruit émis par l’EQC, son SUV 100 % électrique.

Mercedes pousse sa démonstration jusqu’au jeu de la comparaison avec une voiture thermique. À l’oreille, on remarque que le son est bel et bien présent, quoique plus artificiel que celui d’un moteur classique (c’est logique). On demande à voir, sinon à entendre, dans la vraie vie — surtout quand il sera mélangé à d’autres sons.

Donner de la voix aux Mercedes électriques

Les ingénieurs du groupe Daimler doivent travailler pour répondre aux nouvelles exigences inscrites dans les textes européens. Dans le centre technologique situé à Sindelfingen, en Allemagne, ils cherchent des solutions pour donner de la voix aux voitures électriques conçues par Mercedes. Apparemment, ils entendent produire un son différent pour chaque modèle, sans doute dans le but d’offrir une identité propre à chacun.

Le constructeur allemand n’oublie pas de souligner que les critères de fonctionnement de l’AVAS diffèrent plus ou moins d’un territoire à l’autre. Aux États-Unis, par exemple, le volume requis n’est pas tout à fait le même qu’ailleurs. Ces paramètres rendent le travail des ingénieurs un peu plus complexe. « Désactiver le système AVAS est interdit dans la majorité des pays » , rappelle en tout cas Mercedes. Cette technologie désormais obligatoire sert à renforcer la sécurité des piétons, qui peuvent être mis en danger à cause du silence des voitures électriques (exemple : en traversant un passage clouté).

