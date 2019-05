Pour éviter aux conducteurs de prendre le volant sans ceinture, Chevrolet prépare une fonctionnalité... empêchant la voiture de démarrer. Une nouveauté utile mais uniquement destinée aux adolescents.

Mettre sa ceinture avant de partir sur les routes est une des consignes de sécurité les plus élémentaires de la conduite. Cela n’empêche pas certaines personne d’oublier la règle et Chevrolet le sait bien. Le constructeur automobile a donc annoncé le 20 mai l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité : le blocage du véhicule pendant 20 secondes si la ceinture n’est pas enclenchée. Un ajout bienvenu qui fera son apparition en 2020 dans les gammes Traverse, Malibu et Colorado, mais qui n’est destiné qu’aux adolescents.

La future fonction va intégrer la technologie de sécurité « Teen Driver » lancée en 2016 avec la Chevrolet Malibu. Comme son nom l’indique, elle est destinée aux jeunes conducteurs et a pour objectif de les protéger une fois activée. Actuellement, elle permet d’empêcher l’activation de la radio tant que les passagers à l’avant n’ont pas mis leur ceinture. Elle donne aussi de nombreuses informations sur la conduite de l’adolescent afin qu’un conducteur plus expérimenté puisse lui donner des conseils. Elle aura donc bientôt une nouvelle fonctionnalité, plus musclée.

Si Chevrolet insiste autant sur le port de la ceinture chez les jeunes, c’est notamment à cause des chiffres révélés en octobre 2018 par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Selon le rapport, « les adolescents aux États-Unis utilisent moins la ceinture par rapport aux autres tranches d’âges étudiées. En 2017, seul 59 % des lycéens (parmi les 14 765 interrogés) ont indiqué qu’ils mettaient toujours leur ceinture. » Les jeunes conducteurs sont particulièrement vulnérables aux accidents, ce qui explique l’envie de Chevrolet de forcer le port de la ceinture.