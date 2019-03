Le scooter électrique et connecté U-Pro, dernier né de la marque chinoise Niu, est désormais disponible. Malgré son nom, il est particulièrement adapté aux débutants et aux trajets courts.

Dévoilé pour la première fois lors du EICMA 2017, le scooter électrique et connecté U-Pro est arrivé chez les concessionnaires ce mardi 19 mars. Comme ses prédécesseurs, le dernier véhicule de la marque Niu se destine aux trajets en ville. Il est également issu de partenariats avec Bosch (pour le moteur de 1200 W), Panasonic (pour la batterie au lithium-ion) et Vodafone (pour l’application mobile liée au scooter). Les similitudes avec les séries N et M s’arrêtent là, puisque le U-Pro est adapté à une clientèle différente de celle des autres gammes.

« Ce scooter est idéal pour les personnes débutant la conduite d’un scooter en ville. » La première phrase du communiqué dévoilant le U-Pro est celle qui résume le mieux les caractéristiques de l’engin. Niu annonce un véhicule « pratique, maniable et léger ». Avec un poids de 57,2 kg (batterie inclus), il est le plus léger scooter de la marque, bien en dessous de la série N et ses 95 kg.

La batterie elle-même ne pèse pas lourd (5,2 kg) et se transporte donc facilement. Son temps de recharge complet est de quatre heures et demi, mais de ce point positif résulte une faiblesse : l’autonomie. Avec des trajets de maximum 29 kilomètres entre deux recharges, le U-Pro se situe bien en dessous des autre scooters de sa marque (entre 70 et 80 km en ville). Bien sûr, le nouvel engin se destine aux trajets cours, mais cette autonomie est un peu légère par rapport à la concurrence.

Une connexion plus poussée

En plus d’être électrique, le U-Pro est également un scooter connecté. Comme sur la gamme M, une application dédiée permet de rester au courant de l’état de son véhicule (batterie, antivol). Niu a également ajouté un nouveau système de sécurité, inspiré des trottinettes électriques en libre service. Si le scooter est déplacé sans avoir été débloqué auparavant, la roue arrière se bloque, une alarme se déclenche et un message est envoyé au propriétaire. Pour ce qui est du déverrouillage justement, il se fait via le smartphone (mieux vaut ne pas manquer de batterie) jusqu’à 50 mètres de l’engin. On se demande quand même quel est l’intérêt de débloquer son véhicule d’aussi loin et si les faux positifs ne vont pas être nombreux (scooter garé en bas d’un immeuble, propriétaire au premier étage…).

Le U-Pro est disponible dès aujourd’hui dans « 132 magasins dans toute la France » selon Niu. Côté prix, le scooter est lancé à 1 799 euros, vraiment moins que le Niu N1S.