Lors de l'édition 2019 du Salon de l'automobile de Genève, Aston Matin a fait forte impression avec un SUV de luxe 100% électrique : la Lagonda All-Terrain.

Aston Martin a profité de l’édition 2019 du salon de l’automobile de Genève pour présenter sa vision du SUV du futur : la Lagonda All-Terrain. Tout comme la Vision Concept présentée lors de l’édition précédente, il s’agit d’une voiture autonome et 100 % électrique, mais au design bien plus proche des véhicules actuellement disponible sur le marché.

Aston Martin oblige, il ne s’agit évidemment pas là d’un simple SUV électrique. L’objectif de la gamme Lagonda est de « devenir la première marque (de voiture) de luxe au monde à ne pas dégager de CO2 ». En bref : proposer au conducteur d’être écolo tout en lui faisant profiter de toutes les dernières innovations technologiques.

La combinaison du luxe et de l’électrique

La Lagonda All-Terrain n’est pas un simple SUV qui serait juste un peu plus racé que la moyenne. La présentation de Andy Palmer, le PDG d’Aston Martin, ne précise pas ses capacités (vitesse, autonomie) mais ce que l’on a pu voir de l’engin confirme qu’il ne sera pas pour toutes les bourses.

Deux écrans sont inclus à l’avant du véhicule : le premier au centre du volant pour les indications habituelles (vitesse, batterie) et un second à droite du conducteur, probablement pour la gestion du véhicule. Le reste de l’intérieur semble très lisse : les haut-parleurs et la ventilation sont particulièrement discrets, mais on ne voit aucun espace de rangement côté passagers ou conducteur.

Du côté de l’inspiration, Lagonda se serait basé sur « le design d’un super yatch ». Une déclaration qui sonne surtout comme une jolie phrase pour faire monter la hype et qui n’en révèle pas vraiment plus sur les capacités de l’engin.

Dernier élément intriguant : la clé. On aurait pu croire que Aston Martin utiliserait une technologie plus récente, comme un smartphone pour débloquer sa voiture, mais il n’est est rien. Par contre, il ne s’agit pas de n’importe quelle clé puisqu’elle pourra flotter. Vous avez bien lu : elle sera suspendue en l’air grâce à des aimants. Là encore, l’intérêt ne saute pas au yeux, mais l’effet devrait être saisissant. La Lagonda All-Terrain devrait entrer en production en 2022, sans précision sur son prix pour l’instant.