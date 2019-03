Le préparateur allemand Brabus a restylé une Smart électrique pour la vendre 65 000 euros. D'accord.

Si le salon de Genève sera placé sous le signe de l’électrique, la dernière création de Brabus s’inscrit dans la démesure. À la faveur d’un communiqué de presse publié le 1er mars 2019 dans le cadre de l’événement suisse, le préparateur allemand a dévoilé une relecture de la Smart EQ cabriolet. Baptisée Ultimate E Shadow Edition et limitée à 28 exemplaires, elle coûtera… 64 900 euros.

Derrière ce nom un peu trop long pour une voiture au format riquiqui se cache un produit qui va de paire avec un bateau sportif — lui-aussi conçu par Brabus. Et pour un prix plus de deux fois supérieur à la Smart EQ fortwo cabrio classique, vous n’aurez pas un gain de performance phénoménal…

125 kilomètres d’autonomie pour 65 000 euros

Ainsi, Brabus a boosté la puissance à 92 chevaux, contre 82 pour le modèle de base. Et alors qu’on aurait pu s’attendre à une accélération décoiffante, il faudra se contenter d’un 0 à 100 km/h avalé en 10,9 secondes et à une vitesse maximale de 130 km/h. L’autonomie, de son côté, n’ira pas au-delà des 125 kilomètres en une seule charge. Pour le plaisir, cette Ultimate E Shadow Edition s’appuie sur quatre modes de conduite : Eco, normal, Sport et Sport+. Pour profiter de tout ce que le moteur a à offrir, il faudra enclencher le dernier cité (tant pis pour la batterie).

Quand on investit près de 65 000 euros dans cette voiture, on achète donc la rareté, le luxe et la livrée spécialement imaginée pour épouser celle du bateau. Outre une finition ‘gunmetal gray’, la deux-places arbore un spoiler et des bas de caisse retravaillés, ainsi qu’un petit aileron à l’arrière et des jantes de 18 pouces. Dans l’habitacle, la sellerie en cuir, l’accoudoir central, la planche de bord et le volant en Y s’habillent de rouge. Là encore, l’idée est de reprendre le code couleur du véhicule maritime. Naturellement, la Ultimate E Shadow Edition n’ira pas sur l’eau.

Crédit photo de la une : Brabus