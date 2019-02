La Model 3 de Tesla arrive en tête de l'enquête de satisfaction réalisé par l'association Consumer Reports.

Encore une victoire pour la Model 3. Plébiscitée par la presse, la voiture abordable de Tesla a reçu les louanges des consommateurs américains, selon les résultats de la grosse enquête de satisfaction de Consumer Reports publiée le 31 janvier 2019. Consumer Reports n’est pas à prendre à la légère : l’association de consommateurs, qui édite un média et des tests en laboratoires très précis, est considérée comme l’une des sources les plus fiables du monde, capable de faire et de défaire des réputations. Et avec ces résultats, les Européens risquent d’être encore plus impatients.

La Model 3 arrive donc en tête du classement des voitures qui apportent le plus de joie à leur propriétaire. La berline devance la Porsche 911, une habituée, et la Genesis G90 — deux modèles thermiques. La Model S, plus chère que la Model 3, se place également dans le top 5.

Trois voitures électriques dans le top 10

Pour connaître les voitures qui répondent le plus aux attentes de celles et ceux qui les achètent, Consumer Reports a collecté des données pendant un an (sur un demi-million de véhicules). Les critères sont au nombre de six : l‘expérience de conduite, le confort, le rapport qualité/prix, le style, les performances audio et le système de climatisation. Visiblement, la Model 3 coche toutes les cases et ses propriétaires ne regrettent pas leur achat.

On rappellera que Consumer Reports avait d’abord déconseillé la voiture, la faute à des distances de freinage un peu trop importantes à son goût. Grâce à une mise à jour, la Model 3 est finalement rentrée dans les petits papiers de la plus grande association de consommateurs aux États-Unis.

À noter que la Chevrolet Bolt parvient à tirer son épingle du jeu en se hissant au huitième rang. C’est la troisième voiture 100 % électrique du classement. On peut penser qu’il y en aura encore plus l’année prochaine, à mesure que les constructeurs étendront leur gamme.