Volkswagen a dévoilé les premières photos de son buggy électrique, intégré à sa gamme ID.

Nos confrères d’Autocar avaient vu juste. Volkswagen est bel et bien en train de travailler sur un buggy de plage électrique. S’il sera dévoilé à l’occasion du salon automobile de Genève (7-17 mars), il a déjà droit à deux photos publiées via un communiqué de presse daté du 31 janvier 2019.

Le concept, sobrement baptisé ID. Buggy, est intégré à la gamme éponyme basée sur la plateforme de développement flexible MEB. Il s’ajoute à un casting déjà composé d’une berline compacte, d’un SUV (Crozz), d’un van (Buzz) et d’une berline premium (Vizzion).

Les cheveux aux quatre vents

« Un buggy est plus qu’une voiture. C’est la vitalité et l’énergie sur quatre roues », explique Volkswagen, qui s’est inspiré des buggys californiens des années 60 et 70 sans tomber dans le rétro par simple nostalgie. Il est vrai que son ID. Buggy aurait dénoté à l’époque, au regard de son look beaucoup plus futuriste. Il faut dire que les anciens buggys avaient pour base la mythique Coccinelle, dont le modèle réinterprété reprend quand même les optiques rondes.

En outre, le constructeur allemand a conservé l’habitacle ouvert, sans toit fixe ni portes conventionnelles, ainsi que les larges gommes conçues pour être à l’aise en hors-piste. En revanche, la courte description n’indique rien sur les caractéristiques techniques (puissance du moteur électrique, autonomie).

Pour le moment, une éventuelle production en série n’est pas mentionnée par Volkswagen, qui indique tout de même que la plateforme MEB peut faciliter l’assemblage d’un volume faible, destiné à une niche. À l’heure actuelle, le ID. Buggy est donc une preuve de plus que le géant peut décliner des véhicules électriques à l’envi, qu’importe la catégorie.

Crédit photo de la une : Volkswagen