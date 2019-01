Dans le cadre d'un partenariat, Chevrolet a reproduit, à l'échelle, l'une de ses voitures en Lego

Bugatti n’est plus seul : dans le cadre d’un partenariat avec le film La Grande Aventure Lego 2, Chevrolet a dévoilé une version très spéciale de son pickup Silverado 1500 LT Trail Boss nouvelle génération. Présenté dans un communiqué de presse daté du 19 janvier 2019, il est constitué de très exactement 334 544 briques de la firme danoise.

Avec autant de pièces, Chevrolet a pu reproduire son véhicule qui mesure un peu plus de 7 mètres à l’échelle — sans oublier de lui ajouter quelques détails lumineux. Le pickup fera une apparition dans le film d’animation à paraître le 20 février 2019 dans nos salles.

Ouin, ouin : il ne roule pas

Pesant un poids de 1 500 kilogrammes, le Chevrolet Silverado version Lego est exposé au North American International Auto Show de Détroit. Et il ne pourra visiblement pas faire grand-chose de plus : contrairement à l’impressionnante et beaucoup plus ambitieuse Bugatti Chiron qui avait tracé sa route jusqu’au Mondial de Paris, le pick-up en plastique ne roule pas. Au moins pourra-t-on affirmer qu’il est zéro émission.

Cette création grandeur nature a nécessité pas moins de 2 000 heures de travail, sachant que Chevrolet a tapé à la porte de la Oxford Community School pour lui donner vie. En tout, 18 passionnés — considérés comme des LEGO Master Builders (lire : des experts de la construction) — ont travaillé sur cette version visuellement imposante. À titre de comparaison, il a fallu 13 500 heures de dur labeur (et plus d’un million de pièces) pour assembler la Bugatti Chiron pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h.

