Infiniti continue de teaser son entrée dans l'électrification avec le SUV QX Inspiration.

Infiniti n’avait pas envie d’attendre jusqu’au salon automobile de Détroit pour dévoiler le QX Inspiration, un concept de SUV 100 % électrique qui préfigure une nouvelle ère pour la marque premium du groupe Nissan. Le constructeur a partagé deux images à la faveur d’un communiqué de presse publié le 4 janvier 2019.

On découvre un véhicule très, très arrondi et plutôt compact, dont le nez ramassé confère un profil qui ne passe pas inaperçu. On note qu’Infiniti profite de la motorisation électrique pour fermer la calandre, toutefois suggérée par une bande chromée du plus bel effet. Comme le présageait un premier teaser, le design rondouillard contraste avec la finesse des optiques.

Infiniti promet un intérieur repensé

Infiniti s’est gardé la surprise de l’habitacle, sans doute pour la présentation finale attendue pour le 14 janvier prochain. Mais toujours est-il que la firme japonaise rappelle que les plateformes des véhicules électriques permettent de repenser l’intérieur — notamment en augmentant l’espace à bord. « Dans le cas du concept QX Inspiration, la cabine a été conçue en associant des techniques traditionnelles et des matériaux nourris par la sensibilité japonaise », souligne Infiniti. On peut donc s’attendre à un habitacle au design exquis.

N’ayant pas peur d’utiliser le mot omotenashi (qui renvoie à la qualité de l’hospitalité japonaise), Infiniti promet un « environnement accueillant » rempli de nouvelles technologies qui assisteront le conducteur et connecteront les passagers. On imagine qu’une version commerciale du QX Inspiration sera lancée dans les années à venir.

Crédit photo de la une : Infiniti