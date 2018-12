Soutenue par Alibaba et Foxconn, la start-up Xiaopeng Motors va lancer un SUV 100 % électrique reprenant plusieurs éléments du Model X de Tesla.

Start-up fondée en 2014 et soutenue par quelques géants chinois (Alibaba, Foxconn), Xiaopeng Motors se lance sur le marché automobile, rapportent nos confrères d’Electrek le 13 décembre 2018. Et c’est avec un clone du Model X de Tesla que la structure va tenter de convaincre les automobilistes.

Le SUV Xpeng G3, ouvertement basé sur quelques brevets de Tesla (ils sont disponibles en open-source), aura pour lui son prix très agressif : moins de 30 000 euros pour la version la moins chère, hors bonus écologiques qui peuvent être très intéressants en Chine selon les régions.

Un presque clone du Model X

Extérieurement, il faudra regarder dans les détails pour voir des similitudes avec le Model X, qui se distingue avec ses portes à ouverture papillon. En revanche, dans l’habitacle, les ingénieurs de Xiaopeng Motors ont repris pas mal d’éléments du Model X : le grand écran central posé en format portrait, le tableau de bord avec une interface très proche, l’intérieur minimaliste et épuré et le large toit panoramique. On retrouve par ailleurs des capteurs qui autorisent la conduite semi-autonome, avec une suite d’assistances baptisée XPilot.

En revanche, il ne faudra pas s’attendre au même niveau de performance qu’un Model X. Du côté de l’accélération, le Xpeng G3 avalera le 0 à 50 km/h en 3,8 secondes et son autonomie n’atteindra pas les 400 kilomètres. Bizarrement, Xiaopeng Motors évoque deux versions : une avec 351 kilomètres, l’autre avec 365 kilomètres selon le cycle NEDC. À première vue, la différence ne paraît pas énorme. Et la start-up n’a pas peur de promettre 520 et 550 kilomètres à vitesse constante — on a le droit de gonfler les chiffres comme on peut.

