Audi s'apprête à dévoiler une GT 100 % électrique inspirée de la Porsche Taycan.

Audi va profiter du salon automobile de Los Angeles pour présenter une nouvelle voiture électrique : la e-tron GT concept. Le teasing a d’ores et déjà débuté avec des images de la sportive dans une livrée camouflage et une courte vidéo partagée sur Twitter le 27 novembre 2018.

La Audi e-tron GT concept s’inspire de la — très jolie et très prometteuse — Porsche Taycan. On peut dès lors s’attendre à des ressemblances dans la silhouette et les lignes directrices. Les premiers outils promotionnels donnent en tout cas envie d’en voir plus.

High performance meets fully-electric. See the unveiling for yourself at the @LAAutoShow November 28. pic.twitter.com/AAX0QUt1WD — Audi (@Audi) November 27, 2018

Audi x Porsche

Ce prototype entend interpréter la sportivité d’une nouvelle manière, dixit Audi, qui se lie à Porsche sur ce projet qui deviendra une version commerciale en 2020. La e-tron GT, dotée de quatre places, sera produite au sein de l’usine située à Heilbronn, en Allemagne. La philosophie qui l’anime sera la suivante : « Prouver que la haute performance et la mobilité électrique peuvent se marier. »

Il faudra néanmoins attendre la présentation pour avoir une idée des caractéristiques de la e-tron GT concept et, surtout, comment elles se traduiront sur la route. Étant donnée qu’elle se base sur la même plateforme que la Porsche Taycan, on peut espérer des performances assez proches : le 0 à 100 km/h avalé en 3,5 secondes (au minimum) et une autonomie qui devrait atteindre les 400/500 kilomètres.

Dans la gamme des futurs véhicules électriques d’Audi, la e-tron GT concept s’ajoute au SUV déjà officialisé et au Sportback. Cet été, le constructeur allemand a également levé le voile sur un concept de supercar.

Crédit photo de la une : Audi Signaler une erreur dans le texte