Après avoir modifié plusieurs fois la structure de sa gamme Model 3, Tesla s'attaque à ses deux autres produits.

Tesla a encore revu ses gammes. Des changements auxquels le constructeur procède souvent en fonction des retours des clients mais, aussi, pour simplifier son offre et lisser sa production. Ses ajustements les plus récents concernent la Model S (berline de luxe) et le Model X (SUV de luxe). Certains d’entre eux avaient été annoncés par Elon Musk dès la fin du mois d’octobre.

On retiendra d’abord ces modifications sur les prix (bonus écologique inclus) :

Aujourd’hui Avant Model S 75D 84 800 € 83 200 € Model S 100D 106 200 € 106 200 € Model S P100D 143 500 € 143 500 € Model X 75D 92 800 € 91 200 € Model X 100D 110 900 € 110 900 € Model X P100D 153 050 € 153 050 €

Les versions de base coûtent plus cher

Tesla a donc procédé à une augmentation du prix des Model S 75D et Model X 75D (+ 1 600 euros). Une légère hausse qui s’explique par des finitions plus luxueuses au sein de l’habitacle. L’intérieur Noir Premium, autrefois facturé 3 500 euros, est désormais de série. Et si vous préférez opter pour le Blanc Premium ou le Beige Premium, il ne vous en coûtera que 1 600 euros de plus (contre 3 500 euros supplémentaires auparavant). De fait, l’intérieur en tissu noir a totalement disparu des deux gammes.

Sans changer de tarif, les déclinaisons P100D — les plus chères — se parent de fibre de carbone. Elles n’ont, en revanche, pas le droit à la couleur Beige.

Les autres changements à signaler pour la Model S :

Plus de sièges pour enfants orientés vers l’arrière (les familles nombreuses devront se rabattre sur un Model X) :

Plus de jantes 21 pouces Araignées ;

Plus de toit ouvrant ;

L’aileron en fibre de carbone est de série sur les P100D.

Du côté du Model X, on notera la disparition de la configuration avec six assises et console centrale. Elle se résume aujourd’hui à trois options : cinq places, six places (+ 6 300 euros) ou sept places (+ 3 200 euros).

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte