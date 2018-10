Tous les efforts de Tesla pour produire de plus en plus de voitures semblent payer. Durant le troisième trimestre de l'année, les volumes ont bondi de 50 %.

Tesla produit de plus en plus de voitures. Cela sonne comme une évidence quand on parle d’une entreprise qui déploie des efforts considérables dans sa quête pour devenir un acteur majeur du marché automobile et du segment électrifié. Et il vaut mieux la matérialiser avec des chiffres. Dans un communiqué de presse publié le 2 octobre 2018, Tesla a annoncé avoir produit très exactement 80 142 voitures, nouveau record en la matière qui éclipse le précédent avec une hausse de 50 %.

Naturellement, le constructeur axe sa communication sur la Model 3, qui pèse pour 53 239 unités contre 28 578 lors du trimestre précédent — soit près du double. Du côté des livraisons, Tesla se félicite d’avoir réalisé 80 % des volumes de toute l’année 2017 en trois petits mois. Un soulagement quand on sait que le constructeur est confronté à des problèmes logistiques.

Q3 2018 Q3 2017 Modification Model S 14 470 14 065 + 3 % Model X 13 190 11 865 + 11 % Model 3 55 840 220 Total 83 500 26 150 + 220 %

Nombre de voitures livrées (Numerama/M.C.)

Tesla cherche ses records

L’augmentation des voitures livrées est considérable et prouve que Tesla avance — enfin — sur de bons rails. Mais on verra comment ces indicateurs positifs se traduiront sur la santé financière d’une entreprise qui cherche toujours à être rentable. La firme américaine précise qu’il y a encore une sacrée marge de progression sur les Model 3, les versions les moins onéreuses et les locations longue durée n’ayant pas encore été proposées. Sans parler du lancement à l’international. Sur ce point, Numerama a appris durant le Mondial de L’Automobile que les premières commandes françaises seront honorées avant juin 2019.

Du côté de la Model S et du Model X, Tesla s’estime heureux d’être parvenu à augmenter sensiblement ses livraisons malgré les tensions commerciales qui ont émaillé les relations entre la Chine et les États-Unis. Le constructeur pense toujours être en mesure d’atteindre les 100 000 exemplaires acheminés à ses clients en 2018. Pour l’heure, 71 760 Model S et X ont été livrés.