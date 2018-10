Renault a dévoilé son K-ZE qui vient renforcer la gamme du constructeur côté tout électrique. La disponibilité sera chinoise avant d'être européenne.

C’est naturellement le Mondial de l’Automobile qui ouvre ses portes à la presse aujourd’hui que Renault a choisi pour dévoiler son K-ZE. Derrière ce sigle, on trouve le premier véhicule tout électrique « inspiré d’un SUV » de la marque. Le constructeur français ne va pas jusqu’à revendiquer le terme, réservé peut-être à des véhicules plus imposants. Ici, la philosophie est résumée en trois adjectifs : « international, abordable, électrique ».

Le premier adjectif évoque la disponibilité en avant-première en Chine, avant même une sortie européenne. Le second est complètement indéfini : s’il a promis que le véhicule serait grand public en termes de tarifs, Carlos Ghosn, PDG du Groupe Renault, n’a pas donné de fourchette de prix. Le troisième et dernier adjectif est le plus évident, mais là encore, Renault est resté discret : on sait simplement que le constructeur vise 250 km d’autonomie selon le standard NEDC. C’est assez peu car cela signifie, en pratique, que le véhicule ne dépassera pas les 200 km réels d’autonomie.

Électrification de la gamme

Alors certes, avec ce véhicule, Renault s’adresse peut-être à la population urbaine et périurbaine qui ne fait pas plus de 25 km par jour pour aller au travail, mais s’il n’est pas agressif sur l’autonomie de son véhicule, il aura tout intérêt à l’être sur le prix du véhicule. La présence de bornes de recharge dans les communautés urbaines sera également un élément clef pour que ces véhicules à l’autonomie réduite ne deviennent pas une source de stress pour leurs propriétaires. Le Renault K-ZE sera livré à cet effet avec un double système de charge, pour se connecter sur les bornes publiques et sur les prises des particuliers.

Au-delà du K-ZE, dont on apprendra beaucoup en 2019, Renault a assuré que d’ici 2020, les Clio, Megane et Capture seront proposées en version hybride pour la première et hybride rechargeable pour les deux autres.