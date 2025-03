Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’arrêt du bonus écologique ne freine pas Segway qui lance de super promos sur les scooters électriques. Ces deux modèles sont aujourd’hui moins chers, jusqu’à 400 € de réduction.

Depuis le 2 décembre 2024, seules les voitures particulières neuves sont éligibles au bonus écologique. Les deux-roues n’ont donc plus le droit de prétendre à une aide à l’achat. Heureusement, certains constructeurs en profitent pour brader leurs scooters électriques, comme Segway, qui présente plusieurs modèles équivalents 50 cc en promotions.

Le scooter Segway E125S est habituellement vendu 3 899 €. Il est en ce moment proposé au prix de 3 499 € sur le site français Go2roue.

Le scooter Segway E110S est quant à lui habituellement vendu 2 399 €. Il est en ce moment proposé au prix de 1 799 € sur le site français Go2roue.

C’est quoi, ces scooters électriques de Segway ?

Le Segway E125S et le E110S sont des scooters électriques aux lignes modernes, droites et épurées, avec des phares LED à l’avant et à l’arrière qui donnent au scooter des allures sportives. Le moteur électrique QS Motor est placé en roue arrière. D’une puissance nominale de 1 800 Watts et maximale de 3 000 Watts pour le E125S, et maximale de 1 500 Watts pour le E110S, il convient parfaitement pour un usage urbain, avec des accélérations fluides, sans à-coups. Les deux-roues de Segway embarquent l’ABS de série afin de raccourcir considérablement les distances de freinage, ainsi que l’EBS qui permet de récupérer une partie de l’énergie du freinage pour recharger les batteries de quelques kilomètres.

Équipé de deux batteries lithium-ion amovibles de 48 V / 30Ah chacune, le Segway E125S présente une capacité totale de batterie de 2,88 kWh et une autonomie maximale de 81 km. En ville et en fonction des conditions de toutes, comptez au minimum 60 km par charge. L’unique batterie du Segway E110S, d’une capacité totale de 1,44 kWh ou 48 V / 30Ah, vous emmènera sur environ 40 km.

Les scooter de Segway possèdent un grand coffre // Source : Segway

Les scooters Segway sont-ils une bonne affaire à ce prix ?

Si vous cherchez un deux-roues simple et pratique, ces modèles de Segway sont un bon choix pour circuler en ville. Leur bonne ergonomie globale en fait des modèles faciles à conduite malgré leur poids élevé. Leurs dimensions permettent d’accueillir un passager à l’arrière. Sous la selle, vous trouverez de plus un coffre de 27 litres capable d’accueillir un casque. Les scooters sont compatibles avec l’application intelligente Segway-Ninebot, disponible sur iOS et Android. Vous pourrez activer le système Airlock, afin de vous passer d’une clé physique. L’application fournit de nombreuses informations pertinentes, comme l’emplacement du scooter, l’autonomie restante ou des détails sur les trajets effectués.

Vous pourrez recharger les batteries amovibles chez vous ou au travail en environ deux heures par batterie. Notez que le chargeur est prévu pour charger une seule batterie à la fois.

Les points à retenir sur ces scooters de Segway :

Un joli design pour la ville

Les deux batteries du E125S pour 80 km d’autonomie

Une bonne puissance au démarrage

