Volkswagen vient de présenter son concept ID. Every1. Il préfigure la future voiture électrique à 20 000 € du constructeur et symbolise un retour aux sources : proposer une voiture accessible à tous.

Avis à ceux ayant choisi LV2 allemand à l’école (j’ai fait espagnol évidemment), c’est le moment de briller ! Contrairement à la majorité des constructeurs qui tiennent leur patronyme des noms de leurs fondateurs, celui de Volkswagen a véritablement un sens. C’est une concaténation de deux mots — volk et wagen — qui signifie littéralement « la voiture du peuple ».

Cependant, ces dernières années, cet esprit de la voiture pour tous s’est quelque peu envolé chez Volkswagen, surtout avec l’électrique. Avec son concept préfigurant une future citadine abordable, dévoilé le mercredi 5 mars, la marque revient à ce qui la définit et le prend d’ailleurs au pied de la lettre, puisque ce concept est baptisé ID. Every1. Comprenez ici une ID « pour tous ».

Un look entre modernité et tradition

Vous n’êtes pas sans savoir que le néo-rétro bat son plein dans l’automobile. Bien que Volkswagen ne pousse pas le bouchon aussi loin que Renault avec ses R5, R4 et la future Twingo électrique, le concept ID. Every1 ne manque pas de faire quelques clins d’œil au passé. Nous avions déjà eu quelques aperçus via des images teaser et des croquis il y a un mois, la bouille de l’ID. Every1 est sympathique et souriante.

Le concept Volkswagen ID. Every1 // Source : Volkswagen

Le concept affiche une silhouette trapue (3,88 m de long), marquée par des ailes galbées, des portes-à-faux très courts ainsi que des boucliers plutôt généreux. La face avant se caractérise par un bandeau noir qui loge à ses extrémités des optiques aux bords arrondies. On peut y voir un héritage des projecteurs ronds des anciennes Polo, Golf ou Lupo. En l’occurrence, l’ID. Every1 nous fait penser à cette citadine rondouillette commercialisée de 1998 à 2005, qui possédait elle aussi un popotin bien modelé.

L’arrière du concept évoque également la up! avec cette lunette noire où trône le blason, lumineux dans le cas du concept. Enfin, la signature lumineuse reprend le même dessin que celle à l’avant.

Le concept Volkswagen ID. Every1 // Source : Volkswagen

L’intérieur de l’ID. Every1 : pure et modulable

Si le concept est bien réel, son habitacle reste encore un produit de synthèse. Celui-ci est très épuré comme il est coutume avec l’électrique. On retrouve des touches colorées un peu partout, notamment sur le volant et les aérateurs (évoquant d’ailleurs les feux du concept).

Le concept Volkswagen ID. Every1 // Source : Volkswagen

Volkswagen garde le secret sur la dimension de l’écran tactile au centre de la planche de bord qui paraît tout simplement gigantesque. Pour le conducteur, l’instrumentation numérique est bien intégrée dans le mobilier et ne fait pas « verrue ». Quelques boutons physiques sont aussi de la partie. Volkswagen promet une modularité exemplaire avec ses quatre sièges rabattables et un volume de coffre de 305 litres.

250 km d’autonomie pour la future Volkswagen ID.1

La future Volkswagen ID.1 préfigurée par le concept Every1 reposera sur une version évoluée de la plateforme MEB de la marque. Le moteur électrique, fort de 95 ch ici, prendra place à l’avant, en mode traction. Cette rivale à venir de la prochaine Renault Twingo électrique offrira 250 km d’autonomie. Volkswagen souligne une vitesse maximale de 130 km/h.

Le concept Volkswagen ID. Every1 // Source : Volkswagen

Le prix de la petite citadine est toujours promis à 20 000 €, pour une commercialisation prévue en 2027. Elle sera produite en Europe et pourrait donc bénéficier du bonus écologique pour faire baisser encore plus la facture, à condition que les règles ne changent pas d’ici là. La voilà, la voiture du peuple.

