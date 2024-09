Lecture Zen Résumer l'article

Les critiques sur le poids des voitures électriques fusent, mais pourquoi plus personne ne se scandalise pour les autres mastodontes ? C’était le sujet de l’édito de la newsletter Watt Else du 29 août.

Les réseaux sociaux sont une source inépuisable de sujets à aborder pour démystifier la voiture électrique. Nous avons tous croisé ces critiques d’anonymes qui se sentent pousser des ailes lorsqu’il s’agit de tacler la voiture électrique, même s’ils n’y connaissent pas grand-chose. C’est un de ces commentaires récurrents auxquels je souhaite m’attaquer aujourd’hui : celui concernant le poids des voitures électriques, ou devrais-je dire la masse.

« On n’en veut pas de ton véhicule de 2 tonnes », ai-je encore lu l’autre jour sous le contenu d’un confrère. Le mot « véhicule » venant ici remplacer une grossièreté en « m » que vous devinerez aisément. Face à une telle affirmation, j’ai doucement gloussé derrière mon clavier. S’il est vrai qu’un certain nombre de véhicules électriques dépassent les 2 tonnes sur la balance, ils sont bien loin d’être les seuls sur les routes.

Un drôle de paradoxe

Il y a une certaine obsession sur le poids des voitures électriques, mais plus personne ne semble se préoccuper de celui des autres véhicules mis sur le marché. Comme si le côté lourdaud de l’automobile n’était qu’une spécificité de l’électrique.

Prenez n’importe quelle voiture premium un peu cossue et vous verrez que la fiche technique mentionne une masse à vide dépassant allègrement les deux tonnes, et sans qu’il s’agisse forcément de la version hybride rechargeable. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Volkswagen, Volvo, Lexus ont tous une partie de leur gamme thermique qui pèse aussi lourd que des modèles électriques équipés d’une grande batterie.

Audi Q8 e-tron et ses 2 585 kg, l’un des plus lourds // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Par paresse intellectuelle, il est facile d’accuser les voitures électriques d’être trop lourdes à cause de leurs batteries. Il faut dire que quelques rares batteries peuvent atteindre les 700 kg, comme c’est le cas avec les 114 kWh de batterie de l’Audi Q8 e-tron. L’engin affiche donc 2 585 kg sur la balance, mais le Q8 hybride équivalent pèse déjà 2 490 kg, et la version SQ8 thermique 2 315 kg. Comme quoi, la batterie a bon dos. Le Volkswagen Touareg hybride est aussi donné pour 2 430 kg. Le BMW X3 avec le petit moteur diesel pèse 1 965 kg, soit le poids d’un Tesla Model Y Grande Autonomie. Personne (ou presque) ne s’en offusque.

Certains constructeurs contiennent le surpoids

Il est difficile pour les constructeurs de réaliser des miracles. Si une voiture électrique est légère, c’est qu’elle est équipée d’une petite batterie et qu’elle est assez rustique au niveau de son confort et de ses équipements (par exemple : Dacia Spring ou Citroën ë-C3). Plus le modèle augmente son autonomie et son confort, plus cela se ressent sur le poids du véhicule. Il existe cependant une alternative pour faire un modèle à la fois léger et avec de l’autonomie : utiliser des matériaux plus coûteux (aluminium, fibre de carbone…).

Dacia Spring pèse 1 315 kg // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Chaque constructeur combinera les différentes approches pour faire au mieux avec toutes les contraintes. Parmi les meilleurs, il y a Tesla avec le Model Y qui se maintient entre 1 900 et 2 000 kg à vide pour un SUV familial confortable. Renault avec son Scénic réalise également une belle prouesse, son poids oscillant entre 1 730 et 1 890 kg.

Le passage à l’électrique a quand même poussé plusieurs constructeurs à repenser la conception des modèles pour les alléger. Cet effort est hélas masqué par le poids de la seule batterie. Les progrès réalisés en matière de batteries pourraient progressivement réduire l’écart.

Une aubaine pour les autorités

Cette chasse aux kilos superflus pourrait bien devenir nécessaire pour les constructeurs à cause des décisions politiques. Quand il s’agit de trouver des prétextes pour taxer les automobilistes, les autorités trouvent toujours des opportunités. Le poids des véhicules en circulation en est un. À Paris (comme à Lyon), la guerre contre les SUV s’est transformée en une surtaxe du stationnement pour tous les véhicules lourds. Cela s’appliquera dès le 1ᵉʳ octobre pour le stationnement de surface dans Paris.

Le Tesla Model Y contient son poids en dessous des 2 tonnes // Source : Tesla

Le « Malus au poids » (surtaxe à l’achat) est également en embuscade pour les véhicules électriques. Si les véhicules haut de gamme survoleront probablement ce souci, cela risque de faire réfléchir les constructeurs qui ne s’adressent pas à une clientèle aisée.

