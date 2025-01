Lecture Zen Résumer l'article

Il reste un modèle qui partage toujours le même nom chez Seat et Cupra : la Leon. Si la compacte est pour le moment thermique, sa prochaine génération qui arrivera à la prochaine décennie passera au 100 % électrique et serait vendue uniquement avec un badge Cupra.

Depuis 2018, Cupra est désormais une marque à part entière de Seat avec déjà sept modèles commercialisés depuis son indépendance. Une gamme notamment enrichie dernièrement du SUV coupé 100 % électrique Tavascan, qui partage la même plateforme que le Volkswagen ID.5.

Aujourd’hui, le seul modèle partageant toujours le même nom avec les deux marques est la Leon. D’après les journalistes britanniques d’Autocar, la cohabitation pourrait encore durer longtemps avec l’arrivée d’une version électrique de la compacte.

Une Cupra Leon 100 % électrique en 2030

Dans une interview donnée lundi 13 janvier au magazine Anglais, Wayne Griffiths, le PDG des deux marques (indépendantes, oui, mais avec le même patron), a confirmé que d’ici à 2030, la Leon sera proposée exclusivement avec des motorisations 100 % électrique… et seulement chez Cupra !

La Seat Leon deviendra 100 % électrique d’ici 2030 et devrait porter le blason de Cupra. // Source : Seat

En effet, la Leon pourrait exclusivement devenir un modèle Cupra, ce qui permettrait à Seat de se concentrer sur des voitures plus petites et surtout plus abordables. La plus jeune des marques espagnoles, quant à elle, opterait pour un positionnement encore un peu plus haut de gamme et se concentrerait donc sur les motorisations hybrides rechargeables et, à terme, les électriques.

Une fois l’interdiction des ventes de voitures thermiques en vigueur en 2035, que restera-t-il donc à Seat ? Encore aujourd’hui, l’avenir de la marque espagnole historique est flou. On imagine mal voir un tel constructeur ne pas prendre le virage de l’électrique et se laisser absorber par Cupra. Une situation dans laquelle « l’élève dépasse le maître. »

Quid de la Cupra Born ?

Rien n’a été communiqué concernant l’avenir de la Cupra Born, l’alter-ego de la Volkswagen ID.3. D’un format assez proche de la Leon (4,33 m de long pour la Born contre 4,40 m pour la Leon), elle se retrouverait donc sur le même créneau : celui des compactes (segment C).

Le concept Cupra UrbanRebel qui préfigure la future citadine à moins de 25 000 € de la marque. // Source : Cupra

En attendant cette transition, la prochaine grosse nouveauté pour Cupra, c’est bien entendu l’arrivée d’ici à 2026 de la Raval, la cousine cette fois-ci de la future Volkswagen ID.2. Pour mémoire, la citadine vise à rendre plus accessible la mobilité électrique avec un prix contenu sous la barre des 25 000 €.

